Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Nyári szünet. Őszi évadnyitó: szeptember 5.

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Deadpool & Rozsomák (15.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (18.00), A holló (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A csapda (20.30, 22.30), Agymanók 2. (10.50, 13.10, 15.20, 17.30), A holló (13.00, 15.20, 17.40, 20.00, 22.20), Alien: Romulus (10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30), A tökfilkó (14.30), Bad Boys – Mindent vagy többet (22.30), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (10.00), Borderlands (14.50), Deadpool & Rozsomák (11.10, 13.50, 15.15, 16.30, 17.50, 19.10, 20.30, 21.50), Egy cica 10 élete (10.20, 13.20), Garfield (11.00), Gru 4. (10.30, 11.50, 14.00, 16.10, 18.15), Hang nélkül: Első nap (22.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (10.40, 11.40, 14.30, 17.10, 18.40, 19.45, 21.20), Kina és Yuk: Két sarki róka kalandjai (10.00), Longlegs – A rém (19.40, 21.50), Mindörökké nyár (18.30), Pandakaland (12.20, 16.45), Sylvanian Families – A mozifilm: Freja ajándéka (10.10, 13.10, 17.00), Szerencsés nyertesek (20.20), Vészjelzés (11.30, 13.40, 15.50, 18.00, 20.10, 22.20).

Koncert

Pécs (Bazilika): Hegyi Barnabás és Solymosi Péter közös hangversenye. Hegyi Barnabás – orgona, Solymosi Péter – trombita (20.00).

Pécs (Káptalan Kert): ByeAlex és a Slepp koncert. Kapunyitás: 19.00, koncertkezdés (20.30).

Turmix

Harkány (Fürdő): Harkányi Nyárzáró Fürdőfesztivál. Programokból: Lepke színpad: Dj. Duly & Dj. BaRa (14.00), fitness bemutató (15.00), Kozso és az Ámokfutók (15.30), Vastag Csaba (16.45), Made in B live (18.15), Gyógykert színpad: Harkány Big Band (13.00), Swing Ladies (16.00), Kusnyér Anna (17.00), Harka Vizivilág gyerekszínpad: Kinder disco (13.00), Hangerdő Társulat (16.30), Viva Palazzo nagyszínpad: Don’t Stop The Queen (18.30), Curtis (20.30), Regán Lili (22.00), Dj. Duly & Dj. BaRa (23.30).

Zsolnay Kulturális Negyed: Szamárfül Fesztivál 2024. Programokból: A Nevetnikék Alapítvány Gyermekprogramja (15.00), Kincse piac (15.00), Pan Dani projekt (15.00), Buborék koncert (16.00), A Pagony és a Roomli Pécs közös játszóháza (16.00), Szimultán sakk Jeszenszky Józseffel (16.00), Mesék a Babaháznál Bogárdi Alízzal (16.00), Interaktív kalandtúra Petrik Dettivel (16.30), Nini mesék (17.00), 45 éves a pécsi rajzfilmgyártás – Jubileumi kiállítás, filmvetítés és beszélgetés (17.00), Farkasházi Réka és a Tintanyúl (18.00), Diamese (19.00).