Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Nyári szünet. Őszi évadnyitó: szeptember 5.

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Egy cica 10 élete (14.00), Fák jú, Chantal (15.45), It Ends With Us – Velünk véget ér (18.00), Terminátor – A halálosztó (20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A csapda (20.15), Agymanók 2. (10.50, 14.55, 17.30), A holló (17.10, 19.30, 22.30), Alien: Romulus (10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 22.30), Amitől félsz (14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (10.00), Deadpool & Rozsomák (11.20, 12.30, 14.00, 15.10, 17.45, 19.15, 20.20, 21.45), Egy cica 10 élete (10.30, 13.00, 15.40), Fák Jú, Chantal (10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 21.50), Garfield (11.00, 13.10), Gru 4. (10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.15), It Ends With Us – Velünk véget ér (12.00, 14.40, 17.20, 18.50, 20.00, 21.30), Kina és Yuk: Két sarki róka kalandjai (11.30), Longlegs – A rém (21.50), Mindörökké nyár (17.00), Pandakaland (10.15, 12.30, 15.15), Sylvanian Families – A mozifilm: Freja ajándéka (10.00), Szerencsés nyertesek (13.30), Vészjelzés (16.40, 19.40, 22.35).

Koncert

Pécs (Káptalan Kert): Szikora Róbert és az R-GO koncert (kapunyitás: 19.00, koncertkezdés: 20.00).

Turmix

Állatkert (Ángyán János u. 1.): Állatkertek éjszakája. Programokból: fóka lelátó- játékok, színek, fények és egyéb meglepetések a természettudományok világából, állati kézműveskedés, állati társasjátékok minden korosztálynak, az éjszakai erdő ízeltlábúinak varázslatos világa, állati fizika – interaktív kísérletek mindenkinek, fényfestés, a csillagos égbolt titkai, tűzzsonglőr bemutató, látványetetések (18.00).

Harkány (Zsigmond sétány): Szabadtéri Mozi. Ma: A gyűrűk ura 2. című film vetítése lesz ((20.00).

Komló (Eszperantó tér): Komlói Bányásznapok. Programokból: New Generation (18.00), Notár Mary (19.00), Pápai Joci (20.30), Dj. Pepe (22.00).

Orfű Malommúzeum (Füzes Antal sétány 3.): Malomtúra. A Malomtúrán a három malom történetét és a bennük zajló munkafolyamatokat idegenvezető mutatja be. Bejelentkezés: [email protected]