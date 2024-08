Idén szeptember 7-én délelőtt 10 és délután 6 óra között várják a rajongókat és a Star Wars univerzummal most ismerkedőket az E78-ba. A ZsÖK a DK Kohóval, a Banks Props-szal és az 501-es Légió Magyarországi Helyőrségével együtt működve igazi programkavalkáddal készül a látogatóknak.

A 2023-as pécsi Star Wars naphoz hasónlóan idén is találkozhatunk kedvenc karaktereinkkel

Fotó: Laufer László

Star Wars minden mennyiségben

A nap folyamán kétszer vonulnak fel a Zsolnay Negyed területén a Star Wars karakterek, először délelőtt 10 óra 30 perckor, másodszor délután 14 óra 30 perckor. Az univerzum tagjaival pedig fényképezkedni is lehet majd. Az érdeklődőknek szintén két alkalommal lesz lehetőségük meghallgatni az 501-es Légiótól érkezett Csuka Gábor előadását, ami a Star Wars érdekességeiről fog szólni. Ezt követően, 12 órakor a Cél a csillagos ég: előadás az űriparról címen hallhatnak beszámolót a látogatók, majd 13 órakor a Vader: egy rajongói film készítőivel lesz beszélgetés, akik friss híreket is megosztanak a résztvevőkkel.

Délután érkezik Fazekas Attila képregényrajzoló, akivel 16 órakor találkozhatnak az érdeklődők, majd ezt követően Molnár Ilona, Ahsoka Tano magyar szinkronhangja és Star Wars szinkrontársai érkeznek az eseményre. A napnak 18 órakor lesz vége, ekkor tartják a sisak- és tombolasorsolást.

Mindemellett fontos megemlíteni, hogy a DK Kohó a Zsolnay Örökségkezelő NKft. közreműködésével jótékonysági akciót is szervez. Licitálni lehet egy egyedi gyártású Ahsoka design klónsisakra, amelyet Molnár Ilona, a karakter szinkronszínésze dedikált. A bevétellel Sági Dominik gyógyítását támogatják a szervezők.

Az események mellett különböző kiállítók gyűjteményeit is megnézhetik a rajongók. Érkezik az 501-es Légió Magyarországi Helyőrsége, a Lázadó Légió, a Mando Mercs, a The Force Alliance, a Díszlet/Droid építők, a DK Kohó és Banks Props. Továbbá megcsodálhatják az érdeklődők a rendezvényen az R2-D2-es és BB8-as egységet, lesz fénykard kiállítás a Saber Force, Sabers Unlimited jóvoltából, és ha ez még nem lenne elég akkor egy AT-AT birodalmi lépegető is tiszteletét teszi a második Star Wars-napon.