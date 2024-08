Tizenkettedik alkalommal rendezte meg a Zsolnay Örökségkezelő NKft. a Szamárfül Fesztivált, az ország egyik legnagyobb ingyenes gyermekprogramját. Egy igazi önfeledt lazítás várt még az iskola és óvodakezdés előtt kicsikre és nagyokra a Zsolnay Negyedben. A programok péntek délután kezdődtek. Már ekkor is sokan birtokba vették a negyedet, de az igaz dömping szombaton és vasárnap volt. A hétvége első napján mi is ellátogattunk a rendezvényre.

Szamárfül Fesztivál várta kicsiket és nagyokat.

Már messziről látható volt a bábszínház melletti füves területen felállított jurta, ahol különleges hangulatban hallgathattak népmeséket a gyerekek a Csűrdöngölő Kulturális Egyesülettől. A Kincses Piacon pedig megannyi új és már megunt, de jó állapotban lévő játék és mesekönyv cserélt gazdát. A Nevetnikék Alapítvány önkéntesei egy kellemesen árnyékos helyen várák a családokat, náluk többek között különböző társas- és ügyességi játékokat, színes kottás zenélést lehetett kipróbálni.

A Misina Természet és Állatvédő Egyesület standja most is nagy kedvenc volt a gyerekek körében. Lehetett itt kutyát, teknős, tengerimalacot és nyuszit simogatni, sokan megismerkedhettek a papagájokkal és a szakállas agámával is. Ellátogatott a fesztiválra többek között Varró Dániel József Attila-díjas költő, az idén 18. születésnapját ünneplő, kétszeres Fonogram-díjas Farkasházi Réka és a Tintanyúl, a Buborék együttes és a Rutkai Bori Banda is.

A Szamárfül Fesztivál benti programjai

Bőven kínáltak benti programot is azoknak a látogatóknak, akik a nagy melegben el szerettek volna egy kicsit bújni a napsugarak elől. A Herkules Műhelyben Lego-Duplo játszóházban lazíthattak a gyerekek és szüleik. Készültek itt hatalmas tornyok, babaházak, vonatok a színes építőkockákból. Az E78 rendezvényterem földszintjén pedig a robotika foglalkozás bűvölte el a nagyobbakat.

A bábszínházat kedvelő családoknak pedig igazán kedveztek a fesztiválon. A szombati nap során több bábelőadás is volt, a Bóbita Bábszínház repertoárjából látható volt a Ki lakik az asztal alatt? és a Pityi Palkó, a Szabadtéri Színpadon nézhettük meg a Szatmárnémeti Brighella Bábtagozat fergeteges Lúdas Matyi előadását is. A felnőttek számára is humoros, igazán élvezhető előadást szájtátva nézték a gyerekek.