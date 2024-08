Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Nyári szünet. Őszi évadnyitó: szeptember 5.

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Pandakaland (14.00), Deadpool & Rozsomák (15.45), Alien: Romulus (18.15, 20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A csapda (20.00), Agymanók 2. (11.50, 15.00, 17.50), Alien: Romulus (11.45, 14.15, 15.20, 18.00, 19.20, 20.30), A tökfilkó (15.45), Bad Boys – Mindent vagy többet (20.10), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (10.00), Borderlands (13.40, 18.00), Deadpool & Rozsomák (10.30, 11.30, 12.20, 13.10, 14.10, 15.00, 16.00, 16.50, 17.40, 18.40, 19.30, 20.15), Egy cica 10 élete (11.20), Garfield (10.15, 15.20), Gru 4. (10.45, 13.20, 16.00), It Ends With Us – Velünk véget ér (12.00, 14.40, 17.00, 19.40), Képzeletbeli barátok (12.50), Kina és Yuk: Két sarki róka kalandjai (10.00), Lángszív – Vadon és szabadon (11.30), Longlegs – A rém (20.15), Mindörökké nyár (13.00, 17.30, 19.40), Pandakaland (11.00, 14.00, 17.20), Seventeen Tour „Follow” Again koncert (19.00).

Turmix

Csipkefa Gyermekkönyvtár (Király u. 9.): Szünidei Dia-Matiné. Diafilmeken elevenednek meg a mesekönyvekből már ismert bájos karakterek. A programot 2-6 éveseknek ajánljuk (9.30).

Komlóverzum Látogatóközpont (Komló, Városház tér 1.): 3 izgalmas kiállítás várja a látogatókat. Őslények Baranyában. A Dél-Dunántúl első állandó őstörténeti kiállítása a Mecsek és a Villányi-hegység legfontosabb őslénytani felfedezéseit tárja a látogatók elé. Bányászattörténeti bemutatóhely. A digitális tartalmak a bővebb ismeretszerzést szolgálják, az interaktív elemek a gyerekek számára teszik kézzel foghatóvá a hajdani bányászok sokszor nehéz és veszélyes munkáját. A jégkorszak világa. A kiállítás központi eleme az életnagyságú gyapjas mamutot és a rá vadászó ősembereket bemutató dioráma. Nyitvatartás: kedd-péntek: 9.00-16.00 óráig, szombat: 8.00-12.00 óráig.

Pécs (Dömörkapu 1.): Meseerdő. Pécs tematikus meseparkja. Dömör király történetben szerepelnek a Dömörkapu törpéi, a Lámpás-völgy, az András-akna, a Kantavár, a Szamár-kút, valamint a Mecsek óriásai című monda Császár Levente és Radnai Éva által elképzelt verziója. A 12 állomásból álló vidám parkséta ingyenesen, mindennap látogatható.