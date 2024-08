Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Nyári szünet. Őszi évadnyitó: szeptember 5.

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Alien: Romulus (15.45), It Ends With Us – Velünk véget ér (18.00), A holló (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A csapda (20.30), Agymanók 2. (10.50, 13.10, 15.20, 17.30), A holló (13.00, 15.20, 17.40, 20.00), Alien: Romulus (10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00), A tökfilkó (14.30), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (10.00), Borderlands (14.50), Deadpool & Rozsomák (11.10, 13.50, 15.15, 16.30, 17.50, 19.10, 20.30), Egy cica 10 élete (10.20, 13.20), Garfield (11.00), Gru 4. (10.30, 11.50, 14.00, 16.10, 18.15), It Ends With Us – Velünk véget ér (10.40, 11.40, 14.30, 17.10, 18.40, 19.45), Kina és Yuk: Két sarki róka kalandjai (10.00), Longlegs – A rém (19.40), Mindörökké nyár (18.30), Pandakaland (12.20, 16.45), Sylvanian Families – A mozifilm: Freja ajándéka (10.10, 13.10, 17.00), Szerencsés nyertesek (20.20), Vészjelzés (11.30, 13.40, 15.50, 18.00, 20.10).

Színház

VOKE Vasutas Művelődési Ház (Váradi Antal u. 7/2.): „Az élet mint olyan” – komédia egy felvonásban. Csillagfény produkció, szereplők: Havasi Klári, Türei Márk, Garzó Béla (19.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „Peace – Maker” – Makrai Adél festőművész kiállítása. A kiállítást megnyitja Varga Rita képzőművész. A kiállítás megtekinthető 2024. szeptember 16-ig, h-p: 9.00–16.00 óráig. Megnyitó ma (16.00).

Csipkefa Gyermekkönyvtár (Király u. 9.): Szünidei Dia-Matiné. Tökéletes napkezdés a legkisebbeknek (9.30).

Nagyharsány (Szoborpark): Nagyharsányi csata emlékműpályázat kiállítása. A kiállítás 2024. szeptember 30-ig látható (naponta: 9.00-19.00 óráig).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai Csere János körtér 1/D): „a Rigójancsi – Szerelem, mint édes ihlet című kiállítás. A Horvát Tengermellék Tengerészeti és Történeti Múzeum kiállítása. A kiállítás bemutatja ki volt a sütemény névadója. A kiállítás 2024. szeptember 1-ig tekinthető meg, az intézmény nyitvatartási idejében.