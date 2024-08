Szeptember 5-8. között rendezik meg Szigetváron a Zrínyi Napokat. Évről évre egyre színvonalasabb, szerteágazóbb programsorral készülnek a szervezők, ez idén sem lesz másképp.

A szigetvári Zrínyi Napok hamarosan kezdődnek

Fotó: Laufer László

Mint azt már megszokhattuk, a rendezvény szeptember 5-én kegyeleti nappal indul a hősökre való emlékezés jegyében. Késő délután a Szent Rókus Plébániatemplomban lesz szentmise, majd Horváth Stanics Márk tiszteletére a róla elnevezett téren lesz megemlékezés és koszorúzás, valamint a Zrínyi téren és a Zrínyi Várban (a Molnár Imre-emléktáblánál) is megemlékezést tartanak. Szeptember 6-án a Tinódi és az Istvánffy Általános iskolák tartanak koszorúzást, majd megnyílik a Szigetvári Nemzetközi Művésztelep Heroica című kiállítása a várban. A Molnár Imre Városi Könyvtárban a Ravazdi László oktatótermet avatják fel és a Kölesdi fehérhímzés tárlat megnyitóját is ekkor tartják. Az estét koncertekkel zárják, a Zrínyi téren a RockToRock lép fel, majd a Trotty Lee'K, a sportcsarnokban a Made in Hungária Roxínház előadása lesz látható.

Szombaton és vasárnap igazi programkavalkáddal készülnek Szigetváron

Szeptember 7-én kezdődik a kirakodóvásár és a főzőverseny is ekkor indul. Bizonyára sokan ellátogatna majd a turbéki régészeti feltárások helyszínére is, ahol vezetett csoportos látogatásra lesz lehetőség. A várban a Szulejmán szultán türbéjében a kutatási projekt 2024-es eredményét mutatják be. Szeptember 8-án pedig a hagyományőrzők jóvoltából a tábori élet is megelevenedik. A hadijátékok a rendezvény elmaradhatatlan részét képezik, a Zrínyi téren és a várban is lesznek programok. Például: az óváros eleste, a vár védelme, ünnepi jelentéstétel, Szigetvár ostroma. A Zrínyi 1566 Emlékfutás idén sem maradhat el, ez szombat reggel kezdődik a várban.

– Az előttünk álló napokban sokszínű programkínálattal, közösen emlékezünk Zrínyi Miklósra és a szigetvári hősökre. Nekik köszönhető, hogy városunkat a világtörténelem lapjain említik. Ez az ünnep a horvát, török, magyar nemzet közös értéke. Míg török barátaink Szulejmán szultánt, horvát barátaink és mi magyarok gróf Zrínyi Miklóst ünnepelhetjük

– ismertette dr. Vass Péter polgármester a programajánlóban.