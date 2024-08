Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Nyári szünet. Őszi évadnyitó: szeptember 5.

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Pandakaland (szo-v: 14.00), Deadpool & Rozsomák (szo-v: 15.45), Alien: Romulus (szo-v: 18.15, 20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A csapda (szo-v: 20.25, szo: 22.30), Agymanók 2. (szo-v: 11.50, 15.00, 17.50), Alien: Romulus (szo-v: 10.00, 12.30, 15.20, 18.00, 19.20, 20.30, szo: 21.50), A tökfilkó (szo-v: 15.45), Bad Boys – Mindent vagy többet (szo-v: 20.10), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (szo-v: 10.00), Borderlands (szo-v: 13.40, 18.00), Deadpool & Rozsomák (szo-v: 10.30, 11.30, 12.20, 13.10, 14.10, 15.00, 16.00, 16.50, 17.40, 18.40, 19.30, 20.15, szo: 21.20, 22.10), Egy cica 10 élete (szo-v: 11.20, 16.30), Garfield (szo-v: 10.15, 15.20), Gru 4. (szo-v: 10.45, 13.20, 16.00, 18.25), Hang nélkül: Első nap (szo: 21.45), It Ends With Us – Velünk véget ér (szo-v: 12.00, 14.40, 17.00, 19.40, szo: 22.20), Képzeletbeli barátok (szo-v: 12.50), Kina és Yuk: Két sarki róka kalandjai (szo-v: 10.00), Lángszív – Vadon és szabadon (szo-v: 11.30), Longlegs – A rém (szo-v: 20.00, szo: 22.10), Mindörökké nyár (szo-v: 13.00, 17.30, 19.40), Pandakaland (szo-v: 11.00, 14.00, 17.20), Sylvanian Families – A mozifilm: Freja ajándéka (szo-v: 10.30, 15.00), Twisters végzetes vihar (szo: 22.30).

Koncert

Zsolnay Kulturális Negyed (Pirogránit udvar): Pirogránit esték – Aurevoir koncert (20.00).

Turmix

Baranya: IX. Bőköz Fesztivál. Programokból: Drávacsehi: Kikerics Néptáncegyüttes (10.00), Rusz Milán harmonikakoncertje (12.00), Pomezanski György kérdez, Horváth Kornél Kossuth-díjas előadóművész válaszol (11.00), Szaporca: Táncos köszöntő (10.00), Tenkes Zenekar (11.0), kézműves foglalkozás (12.00), daltanítás a Tenkes zenekarral (14.00), Kisliget Néptáncegyüttes és Pendelyes Táncegyüttes (15.00), Cirkusz Folklórikusz – Kuttyomfitty Társulat (16.00), Tenkes Zenekar interaktív koncertje, táncház (18.00), Stanley Jordan Quartet (19.30), Dirty Loops (21.30), Tésenfa: A kékfestő Kovács család kiállítása (11.00).