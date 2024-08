Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Nyári szünet. Őszi évadnyitó: szeptember 5.

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Agymanók 2. (13.30), Alien: Romulus (15.45), It Ends With Us – Velünk véget ér (18.00), A holló (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A csapda (20.30, szo: 22.30), Agymanók 2. (12.20, 15.20, 17.30), A holló (13.00, 15.20, 17.40, 20.00, 22.20), Alien: Romulus (10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.30), A tökfilkó (14.30), Bad Boys – Mindent vagy többet (22.30), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (10.00), Borderlands (14.50), Deadpool & Rozsomák (11.10, 13.50, 15.15, 16.30, 17.50, 19.10, 20.30, 21.50), Egy cica 10 élete (10.20, 13.20), Garfield (11.00), Gru 4. (10.30, 11.50, 14.00, 16.10, 18.15), Hang nélkül: Első nap (22.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (10.40, 11.40, 14.30, 17.10, 18.40, 19.45, 21.20), Kina és Yuk: Két sarki róka kalandjai (10.00), Longlegs – A rém (19.40, szo: 21.50), Mindörökké nyár (18.30), Pandakaland (10.50, 16.45), Seventeen Tour „Follow” Again (13.00), Sylvanian Families – A mozifilm: Freja ajándéka (10.10, 13.10, 17.00), Szerencsés nyertesek (20.20), Vészjelzés (11.30, 13.40, 15.50, 18.00, 20.10, 22.20).

Turmix

Abaliget (Barlang): Denevérest. Az esti programon szakavatott denevérkutató mutatja be a denevérek különleges és titkokkal körüllengett világát. A program ingyenes (20.00).

Szigetvár: Motoros nap. Programokból: crossmotor kiállítás, ingyenes csúszda, ugrálóvár gyerekeknek, gyerekmotoroztatás, motorszépségverseny, motoros felvonulás, szlalom verseny, hengerfejdobás, hangnyomás verseny, Bátor Zoltán motoros kaszkadőr bemutató, Synners Együttes, Emelet Front (11.00).

Zsolnay Kulturális Negyed: Szamárfül Fesztivál 2024. Programokból: Fazekas Mihály – Schwajda György: Lúdas Matyi (10.00), Bóbita Bábszínház: Ki lakik az asztal alatt? (10.00), terápiás kutyák a Pagonynál (10.00), Iszkiri koncert (11.00), Laniakea Színház: Jancsi és Juliska édes álma (15.00), Róma megérint (15.00), családi múzeumpedagógiai foglalkozás (16.00), Barna Zsombor: Vitéz László menyecskét keres (16.00), Lívi Zeneműhelye – Zenebölcsi és játszóház (16.00), Bóbita Bábszínház: Pityi Palkó (17.00), Philippe Danjean kurátor tárlatvezetése az Art Of Skate kiállításon (18.00), Rutkai Bori Banda: Angyalpaplan (18.00).