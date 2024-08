Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Nyári szünet. Őszi évadnyitó: szeptember 5.

Uránia Mozi – Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Egy cica 10 élete (14.00), Fák jú, Chantal (15.45), Gladiátor ( 18.00), It Ends With Us – Velünk véget ér ( 20.40).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A csapda (20.15), Agymanók 2. (10.50, 14.55, 17.30), A holló (17.10, 19.30, 22.30), Alien: Romulus (10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 22.30), Amitől félsz (14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (10.00), Deadpool & Rozsomák (11.20, 12.30, 14.00, 15.10, 17.45, 19.10, 20.20, 21.45), Egy cica 10 élete (10.30, 13.00, 15.40), Fák Jú, Chantal (10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 21.50), Garfield (11.00, 13.10), Gru 4. (10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.15), It Ends With Us – Velünk véget ér (12.00, 14.40, 17.20, 18.50, 20.00, 21.30), Kina és Yuk: Két sarki róka kalandjai (11.30), Longlegs – A rém (21.50), Mindörökké nyár (17.00), Pandakaland (10.15, 12.30, 15.15), Sylvanian Families – A mozifilm: Freja ajándéka (10.00), Szerencsés nyertesek (13.30), Vészjelzés (16.40, 19.40, 22.30).

Koncert

Pécs (Káptalan kert): Blahalouisiana koncert (19.00).

Turmix

Komló (Eszperantó tér): Komlói Bányásznapok 2024. Programokból: Civil Ízek utcája, egészségügyi szűrővizsgálatok, Csillag Mazsorett, Fontis, Szenior Örömtáncosok, Magyar történelmi filmek közönségtalálkozóval: „A Blokád”, CS.Í.T Zenekar (16.45), Chili Pappas (18.00), Pradon Brando (19.30), tűzijáték, Edda, DJ Pepe (9.00 órától)

Mohács (Széchenyi tér): III. Nemzetiségi Vásár. Programokból: élő nemzetiségi műhelyek, kiállítások, vásár, kulturális kavalkád a színpadon, magyar, horvát, roma, szerb, sváb nemzetiségi utcabálok, közreműködik a Sextett, a Glasovi zenekar, illetve Tomas Tambura Trió (14.00).

Villány (Diófás tér): FröccsMozi. Így neveld a sárkányodat című animációs film vetítése (20.30).