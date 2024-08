A térképeket idilli környezetben, a Janus Pannonius Múzeum Látogatóközpont udvarában mutatták be a sajtó munkatársainak. A módját is megadták az eseménynek, ha már gasztronómiai vonzata is van kiadványoknak, hiszen finom fogásokkal kedveskedtek a megjelenteknek. Az ételek Szofinak és Janinak is biztosan ízlettek volna. De kik ezek a személyek? Jogos a kérdés. Ők a szereplői ezeknek az anyagoknak. Személyükben egy bájos, örökifjú pécsi párocskát ismerhetünk meg, akik egyformán imádják az életet, Baranyát és a hasukat. Nevük, ahogyan azt a sajtótájékoztatón Gellai Gergő, a Made in Pécs felelős kiadója elmondta, főhajtás a város hagyományai előtt: Szofi nevét Sopianae, a város ókori római elnevezése, Janiét pedig Janus Pannonius pécsi püspök, nagy humanista költő ihlette.

Térképek segítenek

Fotó: Laufer László

A kreatív térképek egy közös munka eredményei

A sajtó munkatársainak tartott bemutatón jelen volt még Iványi Emese, a Janus Pannonius Múzeum közönségkapcsolati főosztályvezetője, Kovács Boglárka Dóra, a Villány-Siklós Borút Egyesület elnöke, Őri László, a Baranya Vármegye Önkormányzatának elnöke, Rabb Szabolcs, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, Teleky Zoltán, a Baranyai Gasztronómiai Klaszter elnöke, Ruzsa Csaba, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere, valamint Kincses Márk, Pécs Megyei Jogú Város turizmusfejlesztési osztályvezetője.

Gellai Gergő a kiadvány ismertetése során elmondta, hogy a térképek arculata egyedi, illusztrációi kézzel készült alkotások, a tartalom összeállítása pedig kizárólag szakmai és minőségi szempontok szerint történt.

A gasztronómiai térkép 25 baranyai és 32 pécsi vendéglátóhelyet mutat be, a látnivalókat tartalmazó pedig 25 baranyai és 26 pécsi célpontot ajánl, extra tartalmakkal, olvasmányos ajánlókkal és játékos illusztrációkkal.

A kiadvánnyal kapcsolatban Őri László először köszönetet mondott, hiszen az, hogy ezen a napon itt lehetünk, azt egy több éves civil előkészítő munka előzte meg, amelyet Baranya Vármegye Önkormányzatának is lehetősége volt támogatni. Ezt szívesen is tették, mert ez egy jó ügy, és kell, hogy legyenek olyan megmozdulások, amelyekben képesek vagyunk az összefogásra. A térség turisztikai vonzereje érdekében tett lépések és lehetőségek pedig olyan ügyek, amelyekben széleskörű összehangolt cselekvésre van szükség.