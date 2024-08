Az első és egyik legfontosabb dolog a több napos hétvégével kapcsolatban, hogy senki se felejtse el, hogy nagyon meleg lesz. Így okosan érdemes megválasztani az eseményeket, amelyekre ellátogatunk. Ha olyan időpontban van a program, amikor a hőmérséklet nagyon magas, akkor ne feledkezzünk meg a megfelelő napvédelemről és a vízfogyasztásról sem.

A több napos hétvége számos programot kínál

Fotó: Laufer László

Csobbanjunk egyet valamelyik baranyai strandon!

Bizton állíthatjuk, hogy a baranyai térség strandjai megtelnek a hosszú hétvégén. Várja a látogatókat a Harkányi Gyógyfürdő, ahol augusztus 17-én még a Baranya Vármegyei Kézilabda Szövetség hagyományos strandkézilabda tornáját is megtekinthetik. Minden csobbanni vágyót fogad a Siklósi fürdő és strand, valamint a Hertelendi Termálfürdő & Szaunapark, ahol 16-án fellép a PMD Blues Band, 17-én DJ Simi forgatja a lemezeket, 18-án a The Connector zenekar lép fel, 19-én pedig érkezik Pintér Petra és Szász Feri-Klaus, illetve DJ Simi és DJ Öcsi gondoskodik a jó hangulatról. A többi elérhető strandról se feledkezzünk meg, valamint a tavakról sem, mint például az orfűi szabadstrand vagy a Kis-tó strand.

Az égbolt szerelmesei élvezhetik a csillaghullást

Mindig izgalmas hónap az égbolt szerelmeseinek az augusztus, számos látványos égi jelenség figyelhető meg ebben az időszakban. Egészen augusztus 24-ig aktívak a Perseidák. Ugyan a leglátványosabb hullás augusztus 12-én volt, de még elkaphatók aláhulló csillagok az égen, csak ajánlott minél távolabb menni a városok fényszennyezésétől, és egy kényelmes pokróccal vagy napozóággyal felszerelkezve figyelni az eget. A meteorraj mellett egész hónapban szabad szemmel is jól látható a Szaturnusz és a Jupiter. Augusztus 19-én pedig telihold lesz, amit arató holdnak is neveznek. Nyáron mindig lenyűgöző a telihold látványa, hiszen ilyenkor az égbolt általában tiszta.

A mozi is jó választás a több napos hétvégére

Hétvégén a nagy meleg miatt sokan választják a mozit programnak. A filmszínházak hűs teremmel és jó filmekkel várnak. Több alkalommal is vetíti a pécsi Uránia Mozi és a Cinema City az Alien filmsorozat legújabb részét, a Romulust, de műsoron van a Velünk véget ér, a Deadpool & Rozsomák, a Longlegs – A rém című filmek, valamint számos családi animációs alkotás is. Augusztus 18-án a Pirogránit Kertmozi is készül vetítéssel. A 80-as évek elején készült népszerű sci-fi, a Szárnyas fejvadász című filmet élvezhetik a nézők a csillagos ég alatt.