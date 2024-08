A Kaptár egyéb újdonságnak számító programoknak is otthont ad a Komlói Bányásznapok részeként. Féléves útjára indul a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott, "1100 éve Európában, 20 éve az Unióban" című kulturális programsorozat annak jegyében, hogy Magyarország július 1-jével átvette az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét - a Kaptár Művelődési Központ az országos kezdeményezéshez csatlakozva három programmal is várja az érdeklődőket. Filmvetítéssel egybekötött közönségtalálkozót, Sanctum címmel művészeti beszélgetést tartanak, az Eszperantó téren pedig énekelt verseket is hallhat majd a közönség.

Sztárfellépőket is várnak a Komlói Bányásznapok mindhárom napjára - augusztus 30-án, pénteken, a rendezvény nyitónapján Nótár Mary, majd Pápai Joci koncertezik az Eszperantó téren, szombaton 19.30-tól a Pardon Brando szórakoztatja a közönséget, a 21 órakor kezdődő látványos tűzijátékot követően pedig az Edda lép színpadra. Szeptember 1-jén, vasárnap este Deák Bill Gyula koncertje zárja a három napos programsorozatot.

A Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület, valamint a helyi horvát nemzetiség önkormányzat által közösen szervezett, hagyományos gasztronómiai találkozás idén is a városi ünnep része - az Ízek utcájában augusztus 31-én délelőtt versengenek majd a főzőversenyben részt vevő csapatok. A Tesco parkolóban Police Roadshow-t láthat a közönség, a Városi Sportközpontban véradásra nyílik lehetőség, az önkormányzat előtti parkolóban pedig 10-től 18 óráig egészségügyi állapotfelméréssel, tanácsadással egybekötött szűrővizsgálatok lesznek elérhetők.