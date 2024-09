François Marsault egy nyugdíjba vonult katona. Csak felesége, Annie képes elviselni a férje rossz természetét, ami azt takarja, hogy a férfi tekintélyelvű, megalkuvást nem ismerő, és vasököllel uralkodik a családján. Egy nap François rájön, hogy nagyra becsült felesége 40 évvel ezelőtt megcsalta. Ennek megoldására csak egy módot talál: beadja a válókeresetet és szembesíti a volt szeretőt mindezzel, aki most Nizzában él. Ezzel kezdetét veszi a háború.

A filmet Ivan Calbérac rendezte, illetve a forgatókönyvet is ő írta. A direktorra egyébként is jellemző, hogy saját maga írja a történetet, amit aztán nagyvászonra komponál. Ilyen műve például a Velence vár, a Henri úr és a diáklány, a Szimpla és az Egy hét kettesben is.