20. század a Zrínyi Napokon

A rendezvény keretében idén modern katonai programokkal is készültek. II. világháborús tűzerő bemutatásával, fegyver- és gépjármű bemutatókkal, grippen szimulátorral, robotkutyával vártak mindenkit. A vár nyugati oldalán vasárnap délelőtt mi is megnéztük a fegyverbemutatót, melyet a II. világháborús Amerikai Katonai-Polgári Hagyományőrző RKE mutatott be. A fegyverdurrogás hangjára még a terület távolabb részéről is odasereglettek az emberek. A bemutató után pedig a töltényhüvelyket haza is lehetett vinni.

Vasárnap délután a Zrínyi téren volt a hagyományőrző alakulatok ünnepi jelentéstétele. A látványos eseményen szigetvári és környékbeli, valamint az ország távolabbi részéről érkezők és határon túli gárdák, vitézek és alakulatok is felvonultak. Ezután a vár udvarán Zrínyi Miklós sírfedlapjának koszorúzása történt, majd a délután tovább folytatódott hadijátékkal, koncertekkel.

A Zrínyi Napokhoz kapcsolódó programok a vasárnapi nappal nem értek véget. Szeptember 14-én tartják meg a Zrínyi 1566 Emlékfutást a Végvári Futókért Alapítvány szervezésében. Aznap reggel 8 órakor lesz a gyülekező a várban a Zrínyi-szoborcsoportnál. Ugyanaznap adják elő a Zrínyi 1566 musicalt is a várban.