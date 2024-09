Ugyan a gasztronómia volt a főcsapás iránya az eseménynek, de a szervezők nem szerették volna kihagyni a kultúra különböző részeit sem. Ebből adódóan a megnyitón fellépett a Mugunghwa táncegyüttes, akik a koreai mályvavirágról kapták nevüket, és 2015-ben megkapták a Koreai Köztársaság Kulturális-Sport és Turisztikai Minisztériumának kitüntetését. A csoport három táncot mutatott be. Az egyiket az Arirang koreai népdalra adtak elő. Ezt követően egy kardtáncot jártak el, zárásként pedig egy lótuszvirág táncot mutattak be.

Fotó: Kovács Liliána

A megnyitót követően mindenki kiözönlött a kiállítókhoz. A fiatal lányok rögtön megrohamozták a Kpop & Kbeuty webshop asztalát, ahol a koreai sorozatokban, azaz doramakban látható sminkeket szerezték be, de volt olyan is, aki K-pop, azaz a koreai popzene sztárjainak lemezeit vagy hozzájuk kapcsolódó tárgyakra csaptak le. Az egyik vásárló vett egy fényképalbumot, valamint egy koreai zenészeket tartalmazó paklit, amivel aztán kivonult az udvarra, és szépen el is rendezte őket az albumba.

Fotó: Kovács Liliána

Koreai ételeket is be tudtak szerezni az eseményre látogatók a Lili ázsiai delikátesz jóvoltából. Az udvaron lehetőség volt felpróbálni hanbokot, amely egy tradicionális koreai ruha. Álltak is sorba a lányok, hogy úgy érezhessék magukat, mintha kedvenc történelmi sorozatuk egyikében szerepelnének éppen.

A Koreai Gasztro Napon nem maradhatott el a pálcikával való evés elsajátítása

A Néli’s Art jóvoltából az érdeklődők kipróbálhatták az akvarellfestészetet, és megcsodálhatták az alkotó műveit is a művelődési házban. Egy másik asztalnál pedig azt gyakorolhatták az érdeklődők, hogy hogyan kell pálcikával enni. Az egyik látogató meg is jegyezte, hogy ő mindig megpróbál pálcikával enni, de nem megy, így mindig keres inkább egy villát.

Egy gasztronómiai előadást is hallhattak az eseményen résztvevők, valamint workshop keretében megnézhették és megkóstolhatták a sorozatokban látott kimcsi csiget, Mindemellett Baka Sára bemutatta, hogy hogyan készíti el a koreai konyha alapfogását, a kimchit, és azt hogyan tudja jól beépíteni a magyar konyha ételei közé.