Mert Pécsett a város napja alkalmából a Pannon Filharmonikusok szervezte és általuk előadott díszhangversenyen hagyományosan ez az élmény várja a hallgatóságot, ez a kerete az est műsorának.

A vasárnap esti hangverseny kifejezetten jól sikerült. Mozarttól a Varázsfuvola nyitánnyal indult a műsor, egy zenéjében is meseszerűen vidám forgatagos muzsikával, olyasfélével, amivel a komolyzenével csak most barátkozók számára is meg lehet szerettetni a műfajt (egyébként éppen ez az egyik célja a város napi komolyzenei programnak: könnyed, közönségbarát komolyzenével új híveket szerezni a klasszikus zenének, a zenekarnak). Ennek szellemében szólt Copland klarinétversenye is, mely egyszerre volt jazz-szimfónia – eredetileg Benny Goodman jazzklarinétos rendelte meg a darabot – és romantikus mű brazilos dallamokkal, ráadásul nemcsak a komolyzenébe, de a jazzbe is beavatta a közönséget. A záró Schubert mű különlegessége pedig abban állt, hogy ezt a szerzője 17 évesen alkotta, életében soha nem mutatták be, fiatalos könnyedsége miatt mégis felkarolta szimfóniát az utókor.