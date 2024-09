Apáink útján 1 órája

A nagy érdeklődésre való tekintettel dupla koncertelőadást tart az Asterix Mohácson

A magyarság sorsfordító, a honfoglalástól a rendszerváltásig ívelő időszakait idézi meg az Asterix zenekar most hétvégén Mohácson, a kertmoziban tartandó koncertelőadáson, a magyar rock- és popzene gyöngyszemeit bemutató dalokkal, versekkel és néptánccal vegyítve. A vasárnapra meghirdetett estre az összes belépő elkelt, ezért az együttes szombaton is tart egy előadást, amire jótékony célból is postáztak jegyeket.

Forrás: Asterix-Live Music-Band Fotó: Furstenhoffer Jozsef

A tavalyi, átütő sikert hozott Omega emlékkoncert után idén már jelentkezett egy újabb nagy dobással az Asterix Live Music Band, a mohácsi zenekar májusban Illés-Fonográf emlékkoncertet adott. – Az Omega-emlékkoncertet követően Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere azzal lépett oda hozzánk, nincs-e kedvünk megidézni további magyar legendás zenekarok emlékét – nyilatkozta korábban lapunknak Wenczel Zoltán, az Asterix vezetője. – Azzal érvelt, hogy ezeken az esteken tulajdonképpen generációk találkoznak, az idősebbek felidézik az ifjúságukat, a fiatalok pedig megismerhetik és megszerethetik az előző évtizedek ikonikus együtteseit. Nem is kellett sokáig győzködni őket, s választásuk az Illésre és a Fonográfra esett. A zenekar vezetője már akkor jelezte, hogy az emlékkoncertek sora ezzel nem ért véget, a tervek szerint a későbbiekben újabbakkal is jelentkeznek majd. Az igazság pillanata most érkezett el, a vállalkozás pedig minden korábbinál nagyobb szabásúnak ígérkezik. Szeptember 8-án az egykori kertmoziban Apáink útján címmel tart koncertelőadást meghívott vendégeikkel az Asterix. – Az Omega és az Illés-Fonográf emlékkoncertek tematikus műsorok voltak, hiszen egy-egy együttes életművére fókuszált. Most azonban arra készülünk, hogy ikonikus pop- és rockdalok megszólaltatásával, néptánccal és versekkel vegyítve idézzük meg a magyarság történelmi, sorsfordító eseményeit, küzdelmeit a honfoglalástól egészen a rendszerváltásig – mondta Wenczel Zoltán. – Nem egy szimpla koncertről van tehát szó, hanem egy komplett előadásról.

Bródy, Charlie, Demjén, Dés, Gidófalvy, Presser, Szörényi, a Hobo, a Piramis, a P. Mobil dalai hangzanak majd fel. Gerner Csaba korszakos magyar költőzsenik verseit adja elő, a Sátorhelyi Néptáncegyüttes pedig eddig soha nem látott koreográfiákkal készül a fellépésükre. – Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ismerjük a népünk múltját, azt, hogy honnan jöttünk, mi történt velünk, e nélkül jövőnk sincs. Remélem, sok fiatal ott lesz az előadáson, szeretnénk nekik is átadni azt a csodálatos érzést, hogy mit is jelent magyarnak lenni.

Érdekesség, hogy Boda István és Tok Attila ezúttal leteszik a hangszerüket, s kizárólag az éneklésre koncentrálnak. A már említetteken kívül további vendégművészeket is láthatunk-hallhatunk az esteken. Wenczel Zoltán elmondta azt is, arra tekintettel, hogy a vasárnapi előadásra minden jegy elkelt, szombaton is bemutatják a produkciót, amelyre jótékony célból belépők sorát postázták a Pándy Kálmán Otthon és a mohácsi gyermekotthon lakói számára, ráadásul a mohácsi idősek otthonában élőket is vendégül látják. Erre az előadásra egyébként még vannak elérhető belépők, amelyek a helyszínen is megvásárolhatók lesznek.

