A pécsi mamutlelet-együttes részét képző agyarról a múzeum korábban egy hosszabb ismertetőt is közzétett az oldalán, amelyben az 1928-ban Fehérhegyen feltárt 15-20 ezer éves maradványokról azt írták, hogy az akkoriban Közép-Európa egyik legnagyobb agyarleletének számított.

A mamutagyarok némelyike becslések szerint akár a 4-4,5 métert is elérhette, összehasonlításképpen az afrikai elefánt átlagos agyarhossza 1,8-3 méter. Ezt a baloldali agyart azonban a homokbányában dolgozó munkások szétverhették, mivel az nyolc darabból állt. a leírások szerint. A jobb oldali agyar valamivel rövidebb volt (3100 mm), ebből egy hosszabb darabot sikerült megmenteni – az eredeti kétharmadát –, ma is ez a darab látható az állványon. Ez körülbelül kétharmadnyi agyar a teljes agyar középső és alapfelé eső darabja. A baloldali agyart is sikerült helyreállítani a múzeumi raktárban őrzött darabjaiból.