A pécsi belvárosban több helyen is felcsendül a muzsikaszó

Szeptember 5-én is folytatódik a Filharmónia Magyarország Zeneszüret Fesztiválja. Az esemény keretében most is színes zenei programokkal várják a közönséget.

A ZeneMustra programelem részeként a Széchenyi téren fellép 16 órakor Bognár Szabolcs és Balásy Szabolcs OperaShow műsorukkal. De a nap folyamán elkápráztatja a nagyérdeműt Aczél András, Rőser Orsolya Hajnalka és Fülep Máté a Színház téren 16 órakor, valamint Pécs főterén 17 órától. És ez még nem minden, hiszen énekes-zenés produkcióval készült Kéméndi Tamás, Györfi Anna és Szélpál Szilveszter a Színház téren 17 órától.

A nap fellépői között szerepel a Jazzation Acappella Együttes is, akik Vokális virtuózok című műsorukkal lépnek fel a Jókai téren 16-kor, valamint a Színház téren 19 órakor. Szintén ezekre a helyszínekre 17 és 19 órakor hozza el Gerschwin Amerikáját Oláh Dezső és Egri János. További programok és részletek a Filharmónia Magyarország oldalán olvashatók.

