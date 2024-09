Kígyózó sorban álltak az emberek, hogy bejussanak a rendezvény területére. Az idei esztendőben már tudtuk, hogy most is tömegeket fog megmozgatni a rendezvény. Megérkezésünkkor azonban nem tűnt olyan hosszúnak a sor, de mint kiderült azért, mert a szervezők két beléptetési helyszínt létesítettek. Így sokkal gyorsabban lehetett bejutni az eseményre, bár volt, hogy valaki így is fél órát várakozott.

Idén sem maradt el a felvonulás, amelynek keretében a Star Wars univerzum megannyi karaktere mutatta meg magát. A rajongók pedig kapva kaptak az alkalmon, hogy fotózkodjanak velük. A szőrös wookie, azaz Chewie – sokaknak csak Csubakka – nagyon népszerű volt. Mindenki szeretett volna vele közös képet készíteni, de sokan mentek oda a Darth Vadernek, rohamosztagosoknak, Din Djarinnak vagy éppen Boba Fettnek öltözöttekhez is. A legjobb pedig az volt, hogy sok látogató is beöltözött, köztük sok kisgyerek.

Nem éreztünk zavart az Erőben, minden flottul ment, a tömeg megoszlott a rendezvény helyszínén. Az udvaron, az E78 földszintjén és az emeleten is kiállítók sora várta az érdeklődőket. A legbátrabbak még tetkót is készíthettek helyben, a kevésbé bátrak a csillámtetoválást választották, mint például egy idősebb hölgy is, aki egyik kedvenc karakterét kérte a karjára.

Tele volt fénykarddal a rendezvény. Volt, amelyeket meg lehetett venni, az áruk pedig egészen 170 ezer forintig terjedt. Viszont, ami igazán felejthetetlen élmény volt fiatalnak és idősnek is egyaránt, az a fénykardozás. Egymással harcolhattak, miközben jót szórakoztak. És arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy az épület egy részén a Carbinotba fagyasztott Han Solot is meg lehetett csodálni, és még Palpatine székébe is bele lehetett ülni.