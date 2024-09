Huszonnyolcadik alkalommal szervezték meg a Pellérdi Szüreti Mulatságot. A tervek szerint idén is egy a településen tartandó felvonulással kezdődött volna a rendezvény, de a rossz idő a művelődési házba szorította a fellépőket és az eseményre érkezőket. Ez azonban nem az első ilyen alkalom volt, így a szervezők gyorsan tudtak cselekedni.

Odakint az udvaron már főtt a halászlé, az ÁMK konyháján pedig a pincepörkölt rotyogott, amikor megérkeztünk. Az épületben a hölgyek és a férfiak népviseltben igyekeztek a megnyitóra, hogy ezután közösen előadják a csősznép műsorát.

A szüreti mulatságot régen és most is sokak örömére ünneplik

A falu apraját és nagyját megmozgató, hagyományokat őrző rendezvény több évtizedes múltra tekint vissza. Mint megtudtuk, annak idején már jóval a kitűzött időpont előtt összegyűlt a zömében fiatalokból álló csapat, hogy megbeszéljék a felvonulással kapcsolatos teendőket. Felkeresték a faluban azokat a gazdákat, akik lovaskocsikkal rendelkeztek, és megkérték őket, hogy ezen a napon álljanak fogataikkal rendelkezésükre. Már kora reggel vitték a kocsikat egy-egy ház udvarába, hogy a fiúk és lányok feldíszíthessék azokat. A felvonulás előtt pedig a lovakra is került egy-két dísz. Kora délután indult el a menet, feldíszített lovaskocsikkal és énekszóval vonultak végig az utcákon. Egy-egy utcasarkon megállva a kisbíró kidobolta, hogy este a kultúrházba várnak mindenkit szőlőlopásra és az azt követő táncmulatságra. Ezután még a környező falvakba is elmentek, hogy minél több embert toborozzanak a hajnalig tartó bálra. Ma már kicsit másképp zajlik a szervezés, de így is sokak megelégedésére és örömére ünneplik ezt a napot.