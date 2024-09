És igazából azt is ki kellene cserélni, hogy „nesztelen” – mert ami itt szeptember első hetében történt, minden volt, csak nem csendes. Ez az időjárás kicsit keresztülhúzta a pécsi vásártérre kiérkezők terveit, de régen se volt ez akadály a vásárlóknak.

Hatalmas tömegek érkeztek rossz időben is a piacra, csak alaposan felöltözve. Nagykabátban, sálban és sapkában ültek kis székükön az árusok is, és így kínálták portékáikat. Nem meglepő, hogy az eladni kívánt termékek között, a rossz idő beköszöntével, megjelentek a vastag szövet- és gyapjúkabátok is, amelyeket nagyon jó áron lehetett beszerezni.