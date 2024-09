A szervezők mindig sokszínű programot állítanak össze. Ebben az esztendőben is biztosan lesz kézműves vásár, táncos események, valamint a program elmaradhatatlan része, a Pécsváradi Leányvásár szépe választást is megszervezik. Mindezek mellett hagyományőrző programelemekkel is készülnek. Lesz lélekmelengető népzene, népdalverseny, néptáncbemutató, lovaskocsis ébresztő és a helyi kulturális csoportok is bemutatkoznak.

Még nincs meg a pontos műsor, de már a zenei fellépőkkel kapcsolatban is szórtak morzsákat az érdeklődők elé . Ami biztos, hogy az első napon – október 18. – fellép Fenyő Miklós és a Margaret Island, a második napon pedig a Bagossy Brothers Company és Parno Graszt érkezik a városba.