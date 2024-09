beck@grecsó – Hoztunk valamit magunkból

A PécsLIT Fesztivál nyitóeseménye

szeptember 9. 19.00

Zsolnay Negyed – E78 – színházterem

A „hoztunk valamit magunkból” Beck Zoltán dalszerző, író és Grecsó Krisztián író, dalszerző első közös munkája. Eddig a komisz tények. A barázdák között meg ott van egy régi barátság, egy közös est, a sok együttlét, utazás, távolba révedés.

Beck Zoltán – ének, gitár, zongora, billentyűs hangszerek

Grecsó Krisztián – ének, gitár

Zsolnay Színház* Michelle Kholos Brooks–Kelly Younger: KALAMAZOO (Orlai Produkció)

szeptember 10. 19.00

Kodály Központ

Mit akarnak ezek még? – kérdeztük húszévesen, ha az idősebbek szerelméről esett szó. Pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen! A remek humorú írópáros fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában.

Játsszák: Hernádi Judit és Kern András

Rendező: Sebestyén Aba

Metronóm Jazz Klub: Visegrad Jazz Group

szeptember 12. 20.00

Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem

Az International Visegrad Fund által támogatott projekt egy regionális sztárcsapatot takar.

A zenekar tagjai, az egyes országok kimagasló művészei, a zenekar repertoárja a tagok szerzeményeiből áll össze.

Radovan Tariska (SK) - szaxofon

Rafal Sarneczki (PL) - gitár

Tomas Baros (Cz) - bőgő

Bágyi Balázs (H) - dob

SPEAK UP! – a street artról - A Street-Up Fesztivál szimpóziuma

szeptember 13. 10.00–18.00

Zsolnay Negyed – m21 Galéria

A Street-Up Fesztivál keretében a Zsolnay Örökségkezelő Nkft Vizuális Művészeti Centruma szimpóziumot rendez, amelynek keretében a városi nyilvánosság terei és a művészet kapcsolata kerül bemutatásra.

A szimpóziumon elméleti szakemberek mellett, street art művészek beszélnek az utcai művészet gyakorlati kérdéseiről, saját műveikről, a képzőművészet és a street art kapcsolatáról. Valamint megismerkedhetünk más street art fesztiválok képviselőivel, akik saját fesztiváljaikat mutatják be, miközben a műfaj általános kérdéseit, nehézségeit, a városi közterek és a művészet együttélését is megvitatjuk. Az esemény része a kerekasztalbeszélgetés, amelyen a street art művek és fesztivál lehetőségeiről beszélgetünk a művészekkel és a városi döntéshozókkal.

A Zsolnay Negyed éjszakája

szeptember 14. 18.00–24.00

Zsolnay Negyed

Egyéjszakás kultúrkaland a Zsolnay Negyedben!

Exkluzív éjszakai tárlatvezetések, fényvarázs show, bűvész-, akrobata- és break-bemutató, koncertek és kreatív foglalkozások csábítanak éjjeli légyottra. Ismerd meg a Zsolnay Negyed éjjeli arcát az éjfélig tartó programok során!

Budapest Klezmer Band

Sztárvendég: Jordán Adél

szeptember 16. 19.00

Kodály Központ

Budapest Klezmer Band immár a hagyományt követve újra a Kodály Központban, ismét fergeteges muzsikával üdvözli a klezmer zene kedvelőit. A tradicionális zsidó zenét játszó zenekar egyedi hangulatú koncerttel köszönti a vendégeket. A neves zenészek igazán lendületes, humorral átszőtt zenei produkciókkal szórakoztatják majd az érdeklődőket.

A klezmer zenekar vendége Jordán Adél, a Budapesti Katonai József Színház művésze.

