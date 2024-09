Bolváry Pál életútját nem csupán a hitbéli állhatatosság, hanem az ifjúságpasztoráció iránti elkötelezettség is meghatározta. Születési nevén Bolváry László Kalocsán látott napvilágot 1924. április 13-án. Igen fiatalon, 1942-ben belépett a pálos rendbe Pécsen, itt vette fel a Pál utónevet. Hamarosan pappá szentelték, majd a kommunista vérkorszakban ő lett az illegalitásba kényszerülő földalatti egyház pécsi katakombacserkészeinek vezetője.

Bolváry Pál, a rendíthetetlen pálos katakombacserkész

A háború utáni Magyarországon, a kommunista rezsim idején a keresztény szellemiségű ifjúsági mozgalmakat, így a cserkészetet is betiltották, Bolváry atya segítségével azonban titokban folytatódtak az összejövetelek. Hogy minél inkább rejtve tudjon maradni tevékenységük valódi indíttatása, „indián tábornak” álcázott cserkésztáborok keretében oktatta a fiatalokat a katolikus hitre. Feladatában Arató László és Ivasivka Mátyás segítette, akik később emlékeiket kötetbe foglalva jelentették meg, „Sziklatábor – A magyarországi katakombacserkészet története” címmel.

Bolváry Pál személye különleges helyet foglalt el a pécsi ifjúság szívében. Elmer Lászlónak az Új Emberben, 2013-ban, Arató László visszaemlékezései alapján megjelent cikke leírja, a pálos lelkipásztor olyan újításokat vezetett be, amelyek előrevetítették a későbbi II. Vatikáni Zsinat szellemiségét. Igyekezett közelebb hozni a liturgiát a fiatalokhoz, így például a táborokban a latinul elmondott miseszövegeket magyarul is felolvastatta a diákokkal a jobb érthetőség érdekében.

Az ötvenes évek vallásüldözése idején Bolváry Pál is célponttá vált. A pálos rend feloszlatása után Budapestre menekült, majd mikor tartományfőnöke nyugatra próbálta küldeni, elfogták és börtönbe zárták. Szabadulása után folytatta Pécsen a lelkipásztori tevékenységét, közben Komlón a szénbánya raktárában kapott munkát.

Bolváry Pál atyát szíve a magyarok közé húzta

1961-ben újra letartóztatták, 1963-as amnesztiája után az Egyesült Államokba menekült, ahol először a doylestowni pálos kolostorba került, ám a számára idegen világban nehezen találta helyét, így Pittsburgh-be került, ahol a helyi magyar közösség lelkipásztora lett.

Az amerikai magyarok közötti tevékenységéről, körükben mondott beszédeiről az ekkoriban az USA-ban megjelenő magyar folyóiratok, mint a Magyarság, a New Yorki Magyar Élet, a Képes Magyar Világhiradó és a Katolikus Magyarok Vasárnapja gyakran adtak hírt. Ez utóbbi 1974. május 12-i számában ez olvasható:

Pál Atya 500 napja érkezett közénk Magyarországról. Az ott átszenvedett börtönbüntetés nem törte meg lelkét és itt azonnal belekapcsolódott a cserkészet munkájába Pittsburgh-ben, folytatva azt a lelkes cserkészmunkát, melyet sok évvel ezelőtt abba kellett hagynia.

1991-ben, II. János Pál pápa Magyarországra érkezésekor Bolváry Pál is hazalátogatott. Nem sokkal ez után felkérést kapott, legyen hitoktató a pécsi ciszterci gimnáziumban. Végleg hazaköltözött, a tanítás mellett a fiatalok, ministránsok programjainak, közösségi életének szervezésébe is bekapcsolódott.

Az Új Emberben szó esett 2013-ban arról is, hogy többek között Garadnay Balázs is Bolváry példáját látva választotta a papi hivatást, de a Magyar Kurír 2024-es cikkében olvasható az is, hogy Puskás Antal pálos tartományfőnök is Pál atya tanítványa volt.