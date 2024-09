Junk Kook a világszinten népszerű dél-koreai együttes, a BTS tagja, aki 2023-ban a világ sztárjai közé emelkedett a Seven (feat Latto) című debütáló szólókislemezével. Ő volt az első ázsiai szólóművész, aki a Billboard HOT 100, Global 200 és Global 200 Excl élére került. Mindemellett nemcsak a Seven, hanem a Standing Next to You lemez is bekerült a Billborad HOT 100 top 10-ébe, így ő az egyetlen K-pop szólóművész, aki elérte ezt a bravúrt.

Ez a vetített dokumentumfilm exkluzív, nem látott interjúkon és kulisszák mögötti felvételeken, valamint felvillanyozó koncertelőadásokon keresztül mutatja be a zenész nyolc hónapos utazását.

A pécsi Cinema City és az Uránia Mozi is csak egyszer vetíti a filmet délután 6 órakor