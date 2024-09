Újra jön a Zsolnay Kulturális Negyedbe a Star Wars napok. A Pécs The Force Be With You-t szeptember 7-én rendezik, s lesz itt többek között jelmezes felvonulás, fénykardkiállítás, fotófal, birodalmi lépegető, R2-D2, BB-8, különféle Star Wars kiállítások, előadások és pódiumbeszélgetések. A programok az E78-ban és a Pirogránit udvaron zajlanak 10-18 óra között.