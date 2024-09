Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): A tea illata (18.00), Reggeli a hegyen (18.00), Longlegs (20.00), Párizsi pillanatok (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Beetlejuice Beetlejuice (16.15, 18.15, 20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hókirálynő és a hercegnő (13.00, 15.30, 17.15), A holló (19.45), Agymanók 2. (13.20, 15.10, 18.00), Alien: Romulus (15.00, 17.30, 20.00), Amitől félsz (17.45, 20.00), Bad Boys – Mindent vagy többet (19.45), Beetlejuice Beetlejuice (13.30, 15.45, 18.00, 20.15), Deadpool & Rozsomák (13.40, 15.00, 16.20, 17.40, 19.00, 20.15), Egy cica 10 élete (16.00), Fák Jú, Chantal (14.10, 17.15, 19.00), Garfield (15.30), Gru 4. (14.30, 16.30, 18.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (13.20, 16.50, 19.30), Mindörökké nyár (13.30), Vészjelzés (20.30).

Koncert

Művészetek és Irodalom Háza (Hild udvar, Széchenyi tér 7-8.): Hild Music Garden: Anya-lánya dalest. Slágerek a 30-as évektől napjainkig. Előadók: Lukács Melinda Karády-díjas, Felszegi Dalma Rotary-díjas zongoraművész, zenei vezető, a Madách Színház művésze (19.00).

Turmix

JPM Zsolnay Múzeum (Káptalan u. 2.): Tűzben született lótuszvirágok – Egyiptizáló alkotások a Zsolnay gyárban. A kiállítás átfogó képet nyújt az ókori Egyiptom inspirálta tárgyanyagról, amely végigkíséri a gyár történetét 1876-tól egészen az 1930-as évekig. A kiállítás megtekinthető 2024. szeptember 30-ig, keddtől-vasárnapig 10.00 órától 18.00 óráig.

Pécsi Galéria (Széchenyi tér 10.): Art Of Skate – a gördeszka Kaliforniától Pécsig. A tárlat mintegy 100 művészi alkotással készült gördeszkát, a gördeszkás életérzés relikviáit, a hozzá kapcsolódó divatot és művészeti alkotásokat, fotókat és kulturális jelenségeket mutatja be. A kiállítás megtekinthető 2024. szeptember 15-ig. Nyitvatartás: sze-cs: 13.00-17.00 óráig, p-szo: 11.00-17.00 óráig, h-k-v: zárva.

Pécs: Zeneszüret Fesztivál 2024. Programokból: Színház tér: Miért éppen opera? Komoly zenei komolytalanságok (16.00), Vallomások harmonikával, dallal (17.00), Vokális Virtuózok (19.00), Széchenyi tér: Szelfiszüret (16.00), Operashow (16.00), Győri Filharmonikus Zenekar és Sergei Dogadin (18.30), Miklósa Erika és Horváth István közös estje a Szent István filharmonikusokkal (20.15), Jókai tér: Vokális Virtuózok (16.00), Gershwin amerikája (17.00).