Moziműsor

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Tökéletes napok (17.30), Reggeli a hegyen (18.00), Örökké (20.00), Zenit (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Beetlejuice Beetlejuice (16.00), Szádra ne vedd (18.00, 20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hókirálynő és a hercegnő (13.00, 15.20), A holló (17.45), Agymanók 2. (15.00, 17.30), Alien: Romulus (15.00, 17.30, 20.00), Amitől félsz (13.00, 16.30, 20.30), Bad Boys – Mindent vagy többet (19.30), Balhé a riviérán (15.30, 19.30), Beetlejuice Beetlejuice (13.30, 15.45, 18.00, 20.15), Deadpool & Rozsomák (14.40, 17.15, 19.50), Egy cica 10 élete (14.30, 17.00), Fák Jú, Chantal (13.00, 17.00, 19.00), Garfield (14.45), Gru 4. (13.30, 15.45, 18.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (13.20, 17.00, 19.40), Szádra ne vedd (13.45, 16.00, 18.15, 20.30), Vészjelzés (20.00).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., Kamaraszínház): XVIII. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó. GG Tánc Eger: Ahogy tetszik újratöltve/Feledi Project: Car(Wo)Men (19.00).

Koncert

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Metronóm Jazz Klub: Visegrad Jazz Group. A zenekar tagjai az egyes országok kimagasló művészei: Radovan Tariska (SK) – szaxofon, Rafal Sarneczki (PL) – gitár, Tomas Baros (Cz) – bőgő, Bágyi Balázs (H) – dob (20.00).

Turmix

Tudásközpont (Universitas u. 2/A.): PécsLIT 2024. Programokból: Rengeteg állat a vonatból – kötetbemutató Simon Bettinával (16.00), Bertók-pódium – Hervay-könyvek (17.00), Visszatért hozzám az emlékezet. Demencia és Óperencia – kötetbemutató Szűcs Terivel (18.00), Örök hely és mindenhol idő – kötetbemutató Jánossy Lajossal (19.00).

Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár (Nagy Jenő u. 24.): Anya dédelgető. Mai téma: Nyári élménybeszámoló, ismerkedés (10.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Herkules műhely): Szenior tánc. A szenior korosztály számára különösen ajánlott. Szakkörvezető: Bánkyné Perjés Beatrix táncművész, táncpedagógus (10.00).