Moziműsor

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Fekete pont (17.00), A tizedes meg a többiek (18.00), A kegyelem fajtái (19.00), Egy család rövid története (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Fák jú, Chantal (16.00), Beetlejuice Beetlejuice (18.15), Szádra ne vedd (20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hókirálynő és a hercegnő (13.45), A holló (19.50), A kegyelem fajtái (15.15, 19.30), Agymanók 2. (14.10, 16.00), Alien: Romulus (15.00, 20.00), Balhé a riviérán (14.00, 18.30), Beetlejuice Beetlejuice (13.00, 15.15, 17.30, 19.45), Deadpool & Rozsomák (14.40, 17.20, 20.15), Egércsapda (18.15, 20.30), Egy cica 10 élete (16.15), Fák Jú, Chantal (17.45), Fekete pont (18.00), Gru 4. (13.00, 15.00, 17.00), It Ends With Us – Velünk véget ér (14.30, 17.15, 20.00), Lottóőrültek (13.00, 17.30, 20.30), Szádra ne vedd (13.30, 15.45, 18.15, 20.15), Vészjelzés (20.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Születésnapi Fúvósgála. Fellép a 111 éves Fekete Gyémánt Fesztivál Fúvószenekar Gyurkó István vezényletével és a 95 éves Vasasi Bányász Fúvószenekar Vucseta László vezényletével (19.00).

Művészetek Háza (Széchenyi tér 7-8.): Ünnepi hangverseny – Bánky József zongoraművész-tanár 70 éves művészi jubileuma alkalmából (17.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Arad napja Pécsett. „Szerelmem Arad” című fotókiállítás. Az Aradi Fotóklub csoportos kiállítása, válogatások a klubtagok Aradon készült legjobb felvételeiből. A kiállítás megtekinthető 2024. október 10-ig. Megnyitó ma (17.00).

PKK Melinda Közösségi Ház (Melinda u. 1/1.): Pécsi Origami Kör – origami foglalkozások felnőttek részére (17.30).

Széchenyi tér: Pécsi Napok 2024. Programokból: Városháza Torony kiállítás (14.00), Arad Napja – Lupus Dacus (RO) koncert (19.00), Omega emlékkoncert – Asterix zenekar (21.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (m21 Galéria): Street Up – Nemzetközi urban art kiállítás. Május végétől az m21 Galéria a street art művészeké. A kiállítás megtekinthető 2024. szeptember 22-ig, kedd-vasárnapig 11.00-18.00 óráig.