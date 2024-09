Moziműsor

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Megalopolisz (17.30), Fekete Pont (18.00), Amikor megtörik a fény (20.00), A gonosz nem létezik (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Vakarcs (15.50), Megalopolisz (17.40), Lepattanó (20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A kegyelem fajtái (19.30), Agymanók 2. (13.30, 16.30), Alien: Romulus (20.30), Balhé a Riviérán (18.15), Beetlejuice Beetlejuice (13.45, 16.00, 18.15), Deadpool & Rozsomák (14.40, 17.20, 20.00), Egy cica 10 élete (13.00, 15.30, 17.45), Fák Jú, Chantal (15.00), Fekete pont (13.45, 17.00, 19.45), Gru 4. (13.45, 17.00), It Ends With Us – Velünk véget ér (14.20, 19.45), Lepattanó (14.15, 17.45, 20.00), Lottóőrültek (16.15), Megalopolisz (20.15), Monte Cristo grófja (13.30, 19.00), Ne oldozz el (15.50, 18.00, 20.15), Szádra ne vedd (17.30, 20.30), Vakarcs (13.15, 15.45, 18.30).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., N. Szabó Sándor terem): A mi utcánk (16+) (19.00).

Turmix

Apáczai Csere János Fiókkönyvtár (Apáczai körtér 1/D.): Csemete Jelek Babajelbeszéd előadás. Játékos bemutató foglalkozás mondókákkal és sok-sok babajellel (9.30).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Cey-bert Róbert Gyula: „A Sólyom embere küldetése” című kötet bemutatója. A könyv egy különleges tanulási folyamat története a szabadság és halál útjának a jelentéséről (17.00).

Pagony Könyvesbolt (Széchenyi tér 1.): Pagony Garázsvásár. Közel 500 könyv és játék várja az érdeklődőket (9.30).

Pécs: IV. Pécsi Nemzetközi Tangó Ünnep. Programokból: Uránváros (Uránbányász tér): Tangó mindekinek. Közreműködnek a Tango Harmony Budapest zenekar és barátaik (16.30), Széchenyi tér: Flashmob és utcabál (20.00), Szabadkikötő: Pre Party – Milonga a Szabadkikötőben (21.30).

Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár (Nagy Jenő u. 24.): Csivitelő. Mondókázós foglalkozás 0-3 éves korú gyerekeknek és szüleiknek (9.30), Anya dédelgető. Mai téma: Játékos nevelés (10.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Herkules Műhely): Szüret és pincék – fűszerezve a Zsolnay család egy-egy pillanatával. Előadó: Mattyasovszky-Zsolnay Zsófia (17.30).