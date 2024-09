Szeptember 20-án, 17 órakor a Déryné Program keretében lesz látható a szavai kultúrházban a Hevesi Sándor Színház előadása. Petőfi Sándor népszerű művét, A helység kalapácsát a pécsi származású színművész, Besenczi Árpád tolmácsolja egy személyben, saját rendezésében.

Az eposz-paródiát a lánglelkű forradalmár 1844-ben írta, friss, ötletes humora azonban képes a mai közönség arcára is mosolyt csalni. A cselekmény helyszínéül egy falusi kocsma szolgál, ahol „szemérmetes Erzsók ötvenötéves bájai” megbabonázzák a „helybéli lágyszívű kántort”, a hölgy szívéért azonban a „helység kalapácsa” is ringbe száll. A nevettető bonyodalmakat tovább tetézi többek között a „fondor lelkületű egyházfi”, Bagarja uram a „béke barátja”, illetve Vitéz csepű Palkó felbukkanása.

A Déryné Program keretében Szaván, majd Komlón várják a közönséget. Besenczi Árpád is visszatér Baranyába

A Déryné Program Petőfi és Heltai műveit hozza Baranyába az ősz elején

Szeptember 23-án Komlón a 20. század elejére repíti nézőit a Déryné Társulat előadása. A Színház- és Hangversenyteremben várják az érdeklődőket 19 órakor Heltai Jenő Tündérlaki lányok című színművével. Heltai Jenő először rövid elbeszélést írt azonos címmel, amely több folyóiratban is megjelent, később színdarabot készített belőle. Amint a Déryné Társulat ismertetője fogalmaz, „kellemesen pesti, derűsen polgári, ám drámaian mai történet született”. A darab a családi kötelékek, áldozatvállalás és a szerelem témáit járja körül. Az egyik címszereplő, Boriska egy gazdag báró kitartottja, így anyagi biztonságot nyújt édesanyjának és három lánytestvérének. Bár Boriska segítőkészsége és önfeláldozása látszólag természetesnek tűnik a család számára, valójában elvárják tőle, hogy továbbra is gondoskodjon róluk, hiszen neki „könnyű” élet adatott. Azonban Boriska életébe belép a szerelem, amely új kérdéseket vet fel: meddig érdemes önfeláldozónak lenni, és mikor jön el az idő, amikor saját boldogságát kell előtérbe helyeznie?

A Tündérlaki lányok a komlói vendégjátékot megelőzően a Baranyához közeli, Tolna vármegyei Bonyhádon is látható lesz, szeptember 12-én, 19 órakor a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ színháztermében.