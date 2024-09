Gebauer Ernő freskói láthatók a pécsi dzsámi (Gyertyaszentelő Boldogasszony templom) falain

Fotó: Mohay Réka

Az egykori csemege áruházat máig falképek díszítik

Bár Gebauer Ernő templomfestőként írta be magát a köztudatba, több közintézményben is készített falképeket. Alkotott többek között a Nagy Lajos Gimnáziumban, az Apolló és a Park mozikban is. A Dunántúli Napló hírt adott arról is, hogy az Uránia mozi belső falaira is festett, ám ezeket a szocializmus idején elrejtették és megrongálták, tiplikkel verték tele, majd műbőrrel és farostlemezekkel takarták le, mígnem 2000-ben végre újra előkerülhettek Gebauer művei.

A Király utcában, a mai Replay helyén egykor Csemege bolt működött. Itt már az 1950-es években dolgozott a művész, munkás-paraszt-értelmiségi pannót készített. Ezt érintetlenül hagyták, s a mai napig láthatják, akik az étterembe látogatnak.

