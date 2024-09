Minden korosztály máshogy éli meg ezt a filmet. Meglepő volt, hogy míg az idősebb korosztály nevetett egy-egy poénon, addig a fiatalabb nézők csendben ültek. Lefogadom, hogy legbelül, ahogy mi is, dühöt éreztek a férfiak viselkedése miatt. Végig érezhető a filmben a feszültség, egy bomba robbanását vártuk, amit meg is kaptunk. Kimondásra kerültek a titkok, megismertük a megtört szereplők bajait. A halotti tor végül nemcsak a barát, hanem önmaguk meggyászolásáról is szólt, számot vetettek, hogy hol rontották el az életüket.