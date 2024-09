Sokan szeretik a nyáresti tábortűz körüli hangulatot, amikor előkerül egy gitár, valaki dobol, és önfeledt éneklés kezdődik. A komlói SeHolNap ehhez hasonló élményeket ígér: az élőzene varázsával szeretnék megnyerni a fiatalokat és az idősebbeket is. A korábbi zenésztársak ez év egyik hideg, februári napján ültek össze először, és alapították meg a zenekart.

Az akusztikus élőzene hangzásvilágát és annak varázsát szeretnék minél több, zenét szerető emberhez eljuttatni

Fotó: Turkovics Attila

Az egyszerűség erejével az akusztikus zenét hirdetik

Zenéjük valóban az egyszerűségre törekszik, ez a formáció hangszereléséből is látszik: az ének (Varga Dávid) mellett egy gitár (Szabó Viktor) és ütős hangszerek jelennek meg, néha kiegészíti ezeket egyszerűbb fúvós hangszerek (Farkas Tamás). Tapasztalatuk szerint egyre kevesebb ember hallgat hangszeres zenét, ezért is szeretnék a kisebb közösségek mindennapjaiba belecsempészni a zenéjüket.

A szóviccek szerelmeseinek is feltűnő a zenekar neve, ám az ihlet egy képregényből származik.

– adta meg a választ Varga Dávid arra a kérdésre, honnan ered a zenekar neve. Szerinte ugyanilyen vicces pillanatokat tudnak egymásnak okozni hárman, ezért is szeretnek minden héten összejárni próbálni.

A gyakorlásokon repertoárjuknak megfelelően feldolgozásokat hangszerelnek át a saját hangzásvilágukra. A próbák alatt tudják csiszolgatni stílusukat. Szerintük ez a fajta összetartás a koncerteken is megmutatkozik, aminek köszönhetően igen ötletesen tudnak egy-egy popslágert a színpadra vinni. Ez segíthette őket ahhoz, hogy a Bőköz Fesztivál keretein belül felléphettek, és így Drávacsehi lakói és a fesztiválra látogatók is megismerhették a zenekar stílusát. Igazi sikernek még a legelső koncertjüket említette az énekes, ami egy szászvári rendezvényen volt. Rudán Joe akusztikus fellépését követően léphettek ők színpadra, Varga szerint a hangulatot természetesen megalapozta a sztár, nekik csak meg kellett lovagolni a hangulatot, és szépen lezárni azt a napot.

Lépésben haladnak, de előre terveznek

A legutóbbi koncertjük hazai pályán, a Komlói Bányásznapokon volt, szeptember 1-jén fél ötkor, a közelmúltban ez volt az egyetlen fellépésük. Novemberben szintén Komlón zenélnek a Közösségek Háza kávéházában. Jelenleg csak ezeken a koncerteken hallhatjuk a bandát, mivel nincsen még stúdióban felvett anyaguk. Idővel szeretnének majd saját dalokat is írni, lemezfelvételbe is csak ekkor vágnának bele. Több koncerten szeretnék megmutatni magukat és bebizonyítani, egyszerű hangszeres felállással is lehet hatalmas bulit csapni.