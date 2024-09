Az együttes számára mindig is fontos volt, hogy a táncművészetet az egyetemes színházművészet részeként tekintse, ahol a mozgás nem csupán öncélú, hanem folyamatosan üzeneteket és történeteket közvetít a nézők felé. A Pécsi Balett olyan történeteket kíván a tánc nyelvén bemutatni, amelyek ismerősek a nézők számára. A három testőr arra is rávilágít, a tánc nem csupán nőies műfaj. Az előadás fantasztikus vívásjeleneteket vonultat fel, amelyeket fegyverszakértők segítségével dolgoztunk ki. Az izgalmas férfi-női interakciók pedig még tovább fokozzák a darab dinamizmusát. A célunk, hogy a táncművészetet ne rétegműfajként kezeljük, hanem a széles közönség számára is megközelíthetővé váljon