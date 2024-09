Idén is haladnak tovább az Escargo Színházi Nevelési Szövetkezet drámapedagógiai, diákszínjátszó foglalkozásai, de bővül is tevékenységük, ugyanis az iskolások és egyetemisták mellett idén felnőtt csoportot is indítanak – tudtuk meg a sajtótájékoztatón Tóth Zoltántól és Szabó Márktól.

Az Escargo csapata az idei évadban egyre bővülő kínálattal várja a közönséget

Fotó: Kovacs Liliána

Az Escargo csapata saját bemutatóit is ismertette, idén is változatos műsort ígérnek: Id. Bagossy László két előadást rendez, a Lola Blau című monomusical a holokauszt során átélt drámai tapasztalatok fényében vizsgál mai kérdéseket. Például azt, hogy mi lehet az oka annak, hogy míg a népirtás évei az életigenlést erősítették a legtöbbekben, addig a mai, sok szempontból nyugodtabbnak mondható korban viszont egyre nő az öngyilkosok száma. Bagossy emellett Háy János Házasságon innen és túl című darabját rendezi az évadban.

Tóth Zoltán a Bóbita Bábszínházzal közös, Ajándék című, interaktív színházi nevelési foglalkozás során a gyermekvállalás kérdéseit boncolgatja, Komlóczi Zoltán pedig José Saramago Káin című regénye alapján készít zenés monodrámát a teremtő ellen lázadó bibliai karaktert alapul véve, Káin útja címmel.

Hetesi Júlia vezetésével két slam poetry előadással is készül az Escargo csapata. Az egyik a már tavaly bemutatott Édeshármas, melyet folyamatosan bővítenek és csiszolnak, a másik pedig Pár-kapcsolat címmel a férfi-női viszonyokat és félreértéseket járja majd körül humoros, modern hangvételben.