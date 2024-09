– Két területen lesz nagyon más most a fesztivál, mint a korábbi esztendőkben. Egyrészt első ízben szerepelnek majd egy osztrák vegyes kar jóvoltából női énekesek a bordalfesztiválon, továbbá folytatódik a tavaly indított bordalnokverseny, amelyre ezúttal még nagyobb volt a jelentkezés, és jön néhány új elem a vetélkedésben. 18-30 év közötti korosztálynak hirdettük meg a versenyt, éppen azzal a céllal, hogy a fiatalokat is bevonjuk a bordaléneklésbe. Három kategóriában: a klasszikusban opera, operett és musicaldalok szerepelnek, a folklórban a népdalok, továbbá van egy énekelt vers, világzene kategória is. Szeptember 20-án pénteken, 10 órakor rendezzük a döntőt a Liszt Ferenc Hangversenyteremben, melyre 14 versenyző jutott be, és meghallgatásuk bárki számára ingyenes. A „felkent” bordalnokok aztán ott lesznek csaknem minden fesztiválprogramon, a 21-én 16.30-kor kezdődő gálaműsorban pedig a Kodály Központban a győztesek fognak szerepelni. Továbbá a Széchenyi téren vasárnap 15 órától mind fellépnek, a közönség pedig megszavazhatja a legjobb előadót.