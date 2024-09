A létesítmény teljes felújítására négy év áll rendelkezésre, amelyről Lengvári István, a PTE Egyetemi Levéltár igazgatója nyilatkozott az egyetemi magazinnak. Már a nyár elején megkezdődtek a konkrét kivitelezési munkálatok, amelyek szeptemberben várhatóan be is fejeződnek. Mint a beszámolóban írják a korábbi hibás, letöredezett, beázó vakolat helyett egy modern anyagokból, a műemléki előírásoknak megfelelő vakolás történt, amely hozzájárul ahhoz, hogy az épület kevésbé vizesedjen. Az épületen a vakolás és festés mellett pedig bádogos munkák is zajlanak.