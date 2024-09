– Kit emelne ki az évad Pécsre érkerző világsztárjai közül?

– Például Viktoria Mullova hegedűművésznőt, aki állócsillag a komolyzenében és az egész világon igen keresett. Továbbá Dejan Lazić és Martina Filjak zongoraművészeket. S hogy milyen hírességekről van szó, arra egy példa: egykor Jandó Jenő választotta ki a Kodály Központ zongoráját, az új eszéki koncertteremben pedig Martina Filjakot kérték meg erre. Ám említhetném rögtön az első bérletes koncertünk szólistáját is, Boris Brovtsyn hegedűművészt, aki a Londoni Zeneakadémián az ifjú tehetségek osztályában Kelemen Barnabás fiát, Kelemen Gáspárt tanítja. Továbbá érkeznek olyan nemzetközi rangú művészek, mint Tom Borrow, Seohyun Kim és Mira Foron, vagy Pécs világhírű csellistája, a Németországban élő Várdai István.

– Karmesterekből is ilyen parádés lesz a kínálat?

– Az évad során köszönthetjük többek között a zenekar mellett hosszú évek óta álló Bogányi Tibort első állandó vendégkarmesterként, Vass András állandó karmestert, de korábbi PFZ zenei vezetőket is, Varga Gilbertet és Howard Williamset. Hamar Zsolt pedig zeneszerzőként is bemutatkozik idén. Ismét dirigálja a zenekart Nicolò Umberto Foron es Gérard Korsten, továbbá bemutatkozik a dubrovniki fesztivál művészeti igazgatója, az ismert szlovén karmester hölgy, Živa Ploj Peršuh.