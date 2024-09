Az ExperiDance csapatával létrehozott musical egy balatoni nyár és egy fiatal lány első szerelmének kerettörténetébe ágyazva idézi meg az Omega legnagyobb slágereit. Olyan dallamok csendülnek fel a produkcióban, mint a Trombitás Frédi, a Petróleumlámpa, a Régi csibészek, s természetesen a Gyöngyhajú lány.

A Gyöngyhajú lány című Omega-musical Pécsre érkezik

Fotó: Máté Krisztián



Az előadás kapcsán szeptember 26-án sajtótájékoztatóra került sor a Lauber Dezső Sportcsarnok tárgyalójában. Itt megszólalt többek között Kóbor Léna, a musical főszereplője, Kóbor János tizenhét esztendős lánya is, aki másfél évvel ezelőtt került a produkcióba.

– Az Omega-dalokon nőttem fel, az összeset kívülről fújom, így egyáltalán nem voltak idegenek számomra – fogalmazott Kóbor Léna.

Hálás vagyok, hogy a darab részese lehetek, ugyanis ez volt az első nagyszínpadi előadásom, és boldogsággal tölt el, hogy apukám dalait énekelhetem

– tette hozzá.

– Úgy gondolom, fantasztikus kerettörténetbe kerültek a dalok. Sánta László játssza a férfi főszerepet, akivel a való életben is megtaláltuk a közös hangot, azt gondolom, ez a színpadon is meglátszik. A darab szerintem minden korosztálynak, a fiataloknak és az időseknek egyaránt kínál egy kis boldogságot – állapította meg a fiatal énekesnő.

Kóbor Léna azt is hozzátette, bár édesapja részéről egyáltalán nem volt elvárás, hogy kövesse őt a pályán, úgy érzi, örülne neki, hogy ő is a musical részese lett. Mint elmondta, a jövőben szeretné magát további énekes, táncos és színészi feladatokban is kipróbálni.

Pozsgai Zsolt adott keretet a Gyöngyhajú lány balladájának

A Gyöngyhajú lány balladájának írója és rendezője a pécsi származású Pozsgai Zsolt, aki a sajtótájékoztatón kiemelte, öröm számára, hogy végre szülővárosának közönsége is láthatja a legendás slágereket felvonultató Omega-musicalt. Azt is hozzátette, bár a produkciót először 2016-ban mutatták be, azóta folyamatosan dolgoztak azon, hogy minél színvonalasabb és modernebb színpadi összhatást kínáljanak a nézőknek.