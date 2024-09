„Júlia – Párbeszéd a szerelemről” címmel mutatják be a Pécsi Nemzeti Színház N. Szabó Sándor termében Visky András monodrámáját október 4-én 20 órakor. A szöveg a 2024-ben Kossuth-díjjal kitüntetett erdélyi szerző édesanyjának emlékiratai alapján készült, kerettörténete valós családi eseményeket dolgoz fel.

A Pécsi Nemzeti Színház egyik új premierje Visky András művét dolgozza fel Füsti Molnár Éva előadásában, illetve újra láthatjuk Györfi Annát az Anconai szerelmesek második részében

Forrás: Pécsi Nemzeti Színház, Méhes Károly

Visky András közvetlenül a Kossuth-díj átvétele előtt Pécsen dolgozott az írórezidencián, ennek zárásaként márciusban nyilvános beszélgetésre is sor került a szerzővel. Itt is szóba került a Júlia című darab, melyről, mint elmondta, édesanyja emléke előtt kíván tisztelegni. Az író ekkor arra is visszaemlékezett, anyja minden este felolvasott neki és testvéreinek a Szentírásból. A monodrámát Füsti Molnár Éva rendezi és adja elő a közönségnek.

Október 12-én 19 órakor mutatják be a „Délvidék” című előadást, amelynek műfaját a készítők termelési drámaként jelöltek meg. Háy János a színdarabot a Pécsi Nemzeti Színház felkérésére írta. A cselekmény Délvidéken játszódik, amely rendkívül szegény, részben elképzelt, részben valós része Magyarországnak. Az előadás többek között a társadalom perifériájára sodródott emberek sorstragédiáját kívánja bemutatni. Főbb szerepekben Köles Ferenc, Darabont Mikold és Bera Márk lesz látható.

Október 19-én debütál a népszerű sikerdarab, az „Anconai szerelmesek” második része.

Az első részt húsz évvel ezelőtt kiemelt érdeklődés mellett játszották több évadon át. Most a cselekményben is két évtizedes ugrás következik, tovább bonyolódnak a rokoni szálak, valamint hasonlóan fülbemászó, ismert olasz slágerek csendülnek fel, mint a zenés komédia első részében

. A produkcióban többek között Laklóth Aladárt, Györfi Annát és Götz Attilát láthatjuk, de a korábbi szereposztásból visszaköszön még Stubendek Katalin, Vermes Tímea és Józsa Richárd is.