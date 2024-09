Mozi

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Nyári szünet. Őszi évadnyitó: szeptember 5.

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Fák jú, Chantal (15.45), It Ends With Us – Velünk véget ér (18.00), Vészjelzés (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A csapda (20.15), Agymanók 2. (10.50, 14.55, 17.30), A holló (17.10, 19.30), Alien: Romulus (10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30), Amitől félsz (14.30, 16.30, 18.30, 20.30), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (10.00), Deadpool & Rozsomák (11.20, 12.30, 14.00, 15.10, 17.45, 19.10, 20.20), Egy cica 10 élete (10.30, 13.00, 15.40), Fák Jú, Chantal (10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00), Garfield (11.00, 13.10), Gru 4. (10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.15), It Ends With Us – Velünk véget ér (12.00, 14.40, 17.20, 18.50, 20.00), Kina és Yuk: Két sarki róka kalandjai (11.30), Mindörökké nyár (17.00), Pandakaland (10.15, 12.30, 15.15), Sylvanian Families – A mozifilm: Freja ajándéka (10.00), Szerencsés nyertesek (13.30), Vészjelzés (16.40, 19.40).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „Peace – Maker” – Makrai Adél festőművész kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2024. szeptember 16-ig, h-p: 9.00–16.00 óráig.

Malomvölgy: Dinó Park. Malomvölgyben, 1,5 hektáron, erdei környezetben összesen 41 különböző dinoszauruszfajt nézhetnek meg a látogatók, köztük a T-rexet, a Raptort, vagy a Mecsekben fellelt Komlosaurust. A kiállított őshüllők között több is van, amelyik mozog, sőt, hangot is ad a még élethűbb élmény érdekében. A park mindennap látogatható: 10.00 és 17.00 óra között.

MiniZoo (Komló, Munkácsy M. u. 46.): MiniZoo. Családias környezetben barátságos szelíd állatokkal várják az érdeklődőket, közel 60 állatfaj 150 egyede található náluk. Nyitva: minden nap 10.00-18.00 óráig, ünnepnapokon is.

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Kemence Galéria): 45 éves a pécsi rajzfilmgyártás – Jubileumi kiállítás. A stúdióban készült filmeket egy idővonal mutatja be a kiállításon, ahol átfogó képet kaphatunk az alkotók munkásságáról is. A kiállítás megtekinthető 2024. szeptember 6-ig (10.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Herkules Műhely): Argentin tangó oktatás Novák Gáborral (18.00).