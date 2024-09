Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Párizsi pillanatok (17.30), Utazás válás ellen (18.00), Panelkapcsolat (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Beetlejuice Beetlejuice (16.15, 18.15, 20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hókirálynő és a hercegnő (13.00, 15.30, 17.15), A holló (20.30), Agymanók 2. (13.20, 15.10, 16.30), Alien: Romulus (15.00, 17.30, 20.00), Amitől félsz (17.45, 20.00), Bad Boys – Mindent vagy többet (19.45), Beetlejuice Beetlejuice (13.30, 15.45, 18.00, 19.45, 20.15), Deadpool & Rozsomák (13.40, 15.00, 16.20, 17.40, 19.00, 20.15), Egy cica 10 élete (16.00), Fák Jú, Chantal (14.10, 17.15, 19.00), Garfield (15.30), Gru 4. (14.30, 18.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (13.20, 16.50, 19.30), Mindörökké nyár (13.30), Vészjelzés (17.50).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „Peace – Maker” – Makrai Adél festőművész kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2024. szeptember 16-ig, h-p: 9.00–16.00 óráig.

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Lélektér estek: „Pszichotraumák gyermek- és serdülőkorban”. Előadó: Bóna Adrien klinikai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus (18.00).

Malomvölgy: Dinó Park. Malomvölgyben, 1,5 hektáron, erdei környezetben összesen 41 különböző dinoszauruszfajt nézhetnek meg a látogatók, köztük a T-rexet, a Raptort, vagy a Mecsekben fellelt Komlosaurust. A kiállított őshüllők között több is van, amelyik mozog, sőt, hangot is ad a még élethűbb élmény érdekében. A park mindennap látogatható: 10.00 és 17.00 óra között.

Pécs: PécsLIT Irodalmi Fesztivál 2024. Tudásközpont: Jelenkor lapszámbemutató (17.00), Vita élő időben – kötetbemutató Rakovszky Zsuzsával (18.30), E78 Koncertterem: beck@grecsó – Hoztunk valamit magunkból. Beck Zoltán – ének, gitár, zongora, billentyűs hangszerek, Grecsó Krisztián – ének, gitár (19.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (m21 Galéria): A város falain – Jacques Villeglé kiállítása. Magyarországon először láthatjuk Jacques Villeglé (1926-2021), a pop-art előfutárának és a street art hírnökének munkásságát. A kiállítás megtekinthető 2024. október 6-ig (10.00).