Sokan, akik már befejezték tanulmányaikat az egyetemen, azt siratják, hogy nekik nem adódott lehetőség, hogy az életük egyik fontos döntése előtt részt vegyenek egy ilyen eseményen, ami sok mindenben a segítségükre lett volna. A mostani végzősök mázlisták, de az Irány a PTE! Kultúrfeszt igazából minden középiskolásnak szól. Irányokat, életpályautakat mutatnak nekik, hogy ha eljön a döntés ideje, akkor valóban olyan szakra jelentkezzenek, amely érdekli őket. Az egyik legnagyobb előnye ennek a rendezvénynek a személyes találkozás. Rengeteg jelenlegi PTE-s hallgató és oktató vesz részt rajta, akiktől sok értékes és hiteles információhoz lehet jutni.

Ötödik alkalommal szervezi meg a Pécsi Tudományegyetem az Irány a PTE! Kultúrfeszt pályaorientációs eseményt

Fotó: Löffler Péter

Minél előbb csapjunk le a lehetőségekre

A pályaválasztási eseményen nemcsak az egyetem összes karának képviselőivel találkozhatnak az érdeklődők, hanem pályaorientációs előadásokon, tanácsadásokon is részt vehetnek. Lehetőség lesz karriertesztek kitöltésére, grafológiai vizsgálatra, pályaorientációs kiscsoportos tréningre is jelentkezni. Az előző években ezeknek a programelemeknek kimagasló volt a népszerűsége, ezért idén megsokszorozták a foglalható helyek számát. Ezekre leghamarabb szeptember 18-át követően lehet regisztrálni a szabad helyek függvényében.

Zenés-táncos fellépésekkel is szórakoztatnak

Sok-sok információhoz juthatnak az eseményre kilátogatók. Tömérdek mennyiséghez, amelyek feldolgozásához időre van szükség, és szünetet is érdemes tartani két tartalmas beszélgetés közben. Ezt is figyelembe vette az egyetem, így könnyed programokkal is készülnek az összejövetelre. Fellép a nap folyamán énekes produkcióval két gyógytornász hallgató, Tauser Gerda és Plessek Marcell, a PTE PEAC Cheerleading Szakosztály és az ETK Jazz Dance is.

Az egyetem partnerei is kint lesznek az Irány a PTE! Kultúrfeszten

Mind a 10 kar mellett számos partner és intézet is a Kultúrfeszt vendége lesz. Így a Janus Egyetemi Színház, a Zenélő Egyetem, a Europe Direct Baranya, a Frey Cukrászda, a Meló-Diák, a Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium, a Starbucks Pécs, a Konfuciusz Intézet és még sokan mások, akik a hallgatók aktuális tanulmányai mellett kínálnak egyéb lehetőségeket a fejlődésre, a szórakozásra.

További részletekért keressék fel a pte.hu oldalát.