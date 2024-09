Az esemény negyedik napján az esti PécsLIT OFF programjára látogattunk el. A Nappaliban a Platon Karataev zenekar frontembere, Balla Gergely és Grócz Bence közös estjét hallhattuk.

Az utolsó előtti és a zárónapon az eső ellenére is sokan látogattak el a könyvbemutatókra. Horváth Viktor Júdás-terv című könyvének bemutatóján szinte tele volt a terem, de Darvasi László is népes közönség előtt mutatta be monumentális regényét, a Neandervölgyieket, valamint Háy János legújabb művére, a Boldog boldogtalanra is sokan voltak kíváncsiak.

Most pedig, hogy véget ért ez a hatnap, elmondható, hogy mindenki feltöltődött az irodalom által, és már tűkön ülve várják a PécsLIT After programját szeptember 29-én, amikor is Jón Kalman Stefánsson érkezik Pécsre és mutatja be Sárga tengeralattjáró című regényét.