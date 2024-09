Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Nyári szünet. Őszi évadnyitó: szeptember 5.

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Fák jú, Chantal (15.45), It Ends With Us – Velünk véget ér (18.00), Vészjelzés (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A csapda (20.15), Agymanók 2. (14.55, 17.30), A holló (17.10, 19.30), Alien: Romulus (13.00, 15.30, 18.00, 20.30), Amitől félsz (14.30, 16.30, 18.30, 20.30), Deadpool & Rozsomák (14.00, 15.10, 17.45, 19.10, 20.20), Egy cica 10 élete (13.00, 15.40), Fák Jú, Chantal ( 15.00, 17.30, 20.00), Garfield (13.10), Gru 4. (14.00, 16.00, 18.15), It Ends With Us – Velünk véget ér (14.40, 17.20, 18.50, 20.00), Mindörökké nyár (17.00), Pandakaland (15.15), Szerencsés nyertesek (13.30), Vészjelzés (16.40, 19.40).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont: Világörökségi séta. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (11.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Mecseki Fotóklub: „Rögtönzött töredékek”, a 20 éves InstArt Csoport kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2024. szeptember 9-ig, hétköznapokon 9-14 óráig.

JPM Modern Magyar Képtár (Papnövelde u. 5.): Négy pécsi festőművész. A holokauszt 80. évfordulója alkalmából az Auschwitzban mártírhalált halt négy pécsi festőművész: Károly Ernő, Kellermann Emil, Király Lajos és Roder Judit műveiből nyílt kiállítás a képtárban. A kiállítás megtekinthető 2024. október 31-ig, keddtől vasárnapig 10.00-18.00 óráig.

Nagyharsány (Szoborpark): Nagyharsányi csata emlékműpályázat kiállítása. A kiállítás 2024. szeptember 30-ig látható (naponta: 9.00-19.00 óráig).

Tettye Oktatási Központ (Tettye tér 8.): DDNP Klub: Az év fája 2024-ben – a közönséges bükk. Az ingyenes előadás résztvevői sok érdekes titkot hallhatnak növény- és állatfajokról. Előadó: Merkei Gábor (17.00).