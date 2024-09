Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Reggeli a hegyen (18.00), Jeanne Dielman… (18.30), Longlegs (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Beetlejuice Beetlejuice (16.15, 18.15, 20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hókirálynő és a hercegnő (13.00, 15.30, 17.15), A holló (19.45), Agymanók 2. (13.20, 15.10, 18.00), Alien: Romulus (15.00, 17.30, 20.00), Amitől félsz (17.45, 19.45), Bad Boys – Mindent vagy többet (19.45), Beetlejuice Beetlejuice (13.30, 15.45, 18.00, 20.15), Deadpool & Rozsomák (13.40, 15.00, 16.20, 17.40, 19.00, 20.15), Egy cica 10 élete (16.00), Fák Jú, Chantal (14.10, 17.15, 19.00), Garfield (15.30), Gru 4. (14.30, 16.30, 18.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (13.20, 16.50, 19.30, 20.00), Mindörökké nyár (13.30), Vészjelzés (20.30).

Színház

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Zsolnay Színház* Michelle Kholos Brooks – Kelly Younger: Kalamazoo című előadás. Orlai Produkció. Mit akarnak ezek még? – kérteztük húszévesen, ha az idősebbek szerelméről esett szó. Játsszák: Hernádi Judit és Kern András (19.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Mecseki Fotóklub. A 65 éves bajai Duna Fotóklub Egyesület: „Metszet ’23” című kiállítása. A kiállítást megnyitja Barakonyi Károly fotóművész. Megtekinthető hétköznapokon 9-17 óra között, programoktól függően 2024. október 14-ig. Megnyitó ma (18.00).

JPM Modern Magyar Képtár (Papnövelde u. 5.): Négy pécsi festőművész. A holokauszt 80. évfordulója alkalmából az Auschwitzban mártírhalált halt négy pécsi festőművész: Károly Ernő, Kellermann Emil, Király Lajos és Roder Judit műveiből nyílt kiállítás a képtárban. A kiállítás megtekinthető 2024. október 31-ig, keddtől vasárnapig 10.00-18.00 óráig.

Nagyharsány (Szoborpark): Nagyharsányi csata emlékműpályázat kiállítása. A kiállítás 2024. szeptember 30-ig látható (naponta: 9.00-19.00 óráig).

Tudásközpont (Universitas u. 2/A.): PécsLIT 2024. Programokból: Bertók-pódium „Visszatérő álmom, hogy apám vállán ébredek” – kötetbemutató Bíró Zsombor Auréllal (16.00), A csend körei – kötetbemutató Győrffy Ákossal (17.00), Ház, háború, halott. Avagy nem arra való a szeme annak, akit Hermész vezet, hogy fura vidékeket lásson – kötetbemutató Kukorelly Endrével (18.00), Vendégünk Daniel Kehlmann (18.30), Így ettek ők. Magyar írók és ételeik – kötetbemutató Nyáry Krisztiánnal (20.00).