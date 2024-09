Moziműsor

Apolló (Perczel Miklós u. 22.): Párizsi pillanatok (17.00), Fekete Pont (19.00), Az arcuk mindig előttem lesz (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Beetlejuice Beetlejuice (16.00), Szádra ne vedd (18.00, 20.15).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A hókirálynő és a hercegnő (13.00, 15.20), A holló (17.45), Agymanók 2. (15.00, 17.30), Alien: Romulus (15.00, 17.30, 20.00), Amitől félsz (13.00, 16.30, 20.30), Bad Boys – Mindent vagy többet (19.30), Balhé a riviérán (15.30, 19.30), Beetlejuice Beetlejuice (13.30, 15.45, 18.00, 20.15), Deadpool & Rozsomák (14.40, 17.15, 19.50), Egy cica 10 élete (14.30, 17.00), Fák Jú, Chantal (13.00, 17.00, 19.00), Garfield (14.45), Gru 4. (13.30, 15.45, 18.30), It Ends With Us – Velünk véget ér (13.10, 17.00, 19.40), Szádra ne vedd (13.45, 16.00, 18.15, 20.30), Vészjelzés (20.00).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont: Világörökségi séta. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (11.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Mecseki Fotóklub. A 65 éves bajai Duna Fotóklub Egyesület: „Metszet ’23” című kiállítása. Megtekinthető hétköznapokon 9-17 óra között, programoktól függően 2024. október 14-ig (10.00).

JPM Modern Magyar Képtár (Papnövelde u. 5.): Négy pécsi festőművész. A holokauszt 80. évfordulója alkalmából az Auschwitzban mártírhalált halt négy pécsi festőművész: Károly Ernő, Kellermann Emil, Király Lajos és Roder Judit műveiből nyílt kiállítás a képtárban. A kiállítás megtekinthető 2024. október 31-ig, keddtől vasárnapig 10.00-18.00 óráig.

JPM Zsolnay Múzeum (Káptalan u. 2.): Tűzben született lótuszvirágok – Egyiptizáló alkotások a Zsolnay gyárban. A kiállítás átfogó képet nyújt az ókori Egyiptom inspirálta tárgyanyagról, amely végigkíséri a gyár történetét 1876-tól egészen az 1930-as évekig. A kiállítás megtekinthető 2024. szeptember 30-ig, keddtől-vasárnapig 10.00 órától 18.00 óráig.

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Panorámaterem): Képzőművészeti Szabadiskola. Dr. Németh Pál Phd szobrászművész foglalkozása (17.00).